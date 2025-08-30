به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع افتتاح متمرکز طرح‌های هفته دولت گرمسار و آرادان با اشاره به کمبود آب به عنوان دغدغه مهم مردم و کشاورزان منطقه بیان کرد: دولت برای تأمین آب تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه ۱۹ کیلومتر خط لوله انتقال آب در گرمسار در دست اجرا است، افزود: برای جداسازی آب آشامیدنی از منابع کشاورزی اجرای این طرح ضروری است اما این طرح نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و استانی خواهد بود.

استاندار سمنان گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده دولت و نماینده گرمسار و آرادان این طرح در دست اجرا است و مناقصه آن هم برگزار و پیمانکار هم انتخاب شده است اما معتقد هستیم که باید از کارها و تصمیمات هیجانی دوری کرده و به صورت منطقی با موضوع آب برخورد کنیم.

کولیوند همچنین با اشاره به دغدغه کشاورزان منطقه گرمسار و آرادان بیان کرد: نشست‌های خوب و تخصصی در زمینه تأمین آب برای دو شهرستان برگزار می‌شود اما نیاز است که کشاورزان نیز در این نشست‌ها حضور یافته تا هم تصمیمات به واقعیت‌های میدانی نزدیک شود و هم کشاورزان در جریان تصمیمات قرار گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات خوبی که امسال نیز در دستور کار دولت قرار دارد، تاکید ویژه بر اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و مقابله با ناترازی است، ابراز کرد: با اتکا به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، مدیریت مصرف آب و همراهی مردم در کنار تلاش مسئولان برای جذب اعتبارات مناسب می‌توانیم بر مشکلات استان فائق بیاییم.