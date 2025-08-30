  1. استانها
تامین آب شهرستان‌های گرمسار و آرادان؛ مخالف تصمیمات هیجانی هستیم

گرمسار- استاندار سمنان از تلاش برای تامین آب شهرستان‌های گرمسار و آرادان خبر داد و گفت: ۱۹ کیلومتر لوله گذاری برای آب شرب دو شهرستان در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع افتتاح متمرکز طرح‌های هفته دولت گرمسار و آرادان با اشاره به کمبود آب به عنوان دغدغه مهم مردم و کشاورزان منطقه بیان کرد: دولت برای تأمین آب تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه ۱۹ کیلومتر خط لوله انتقال آب در گرمسار در دست اجرا است، افزود: برای جداسازی آب آشامیدنی از منابع کشاورزی اجرای این طرح ضروری است اما این طرح نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و استانی خواهد بود.

استاندار سمنان گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده دولت و نماینده گرمسار و آرادان این طرح در دست اجرا است و مناقصه آن هم برگزار و پیمانکار هم انتخاب شده است اما معتقد هستیم که باید از کارها و تصمیمات هیجانی دوری کرده و به صورت منطقی با موضوع آب برخورد کنیم.

کولیوند همچنین با اشاره به دغدغه کشاورزان منطقه گرمسار و آرادان بیان کرد: نشست‌های خوب و تخصصی در زمینه تأمین آب برای دو شهرستان برگزار می‌شود اما نیاز است که کشاورزان نیز در این نشست‌ها حضور یافته تا هم تصمیمات به واقعیت‌های میدانی نزدیک شود و هم کشاورزان در جریان تصمیمات قرار گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات خوبی که امسال نیز در دستور کار دولت قرار دارد، تاکید ویژه بر اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و مقابله با ناترازی است، ابراز کرد: با اتکا به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، مدیریت مصرف آب و همراهی مردم در کنار تلاش مسئولان برای جذب اعتبارات مناسب می‌توانیم بر مشکلات استان فائق بیاییم.

