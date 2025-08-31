  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۵

تحلیلگر عراقی: اعلام خروج آمریکا از برخی مناطق عراق عملیات فریب است



در سایه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از بخش‌هایی از عراق یک تحلیلگر سیاسی این روند را عملیات فریب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ریاض الوحیلی تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که تحرکات اعلام شده در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از برخی مناطق فریب است.

وی افزود: نمی‌توان به هیچ توافقی با آمریکا اعتماد کرد. این کشور همچنان حاکمیت عراق را به بهانه‌های مختلف نقض می‌کند و نمی‌توان به گزارش‌ها در خصوص خروج نظامیان آمریکایی اعتماد کرد.

الوحیلی تصریح کرد که پایان حضور آمریکایی‌ها در عراق به صورت کامل تنها گزینه برای محافظت از حاکمیت این کشور است.

پیش از این یک نشریه کانادایی گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی در حال جا به جایی و نه عقب نشینی در عراق هستند.

