۵۰۰ پروژه مدیریت بحران در مازندران اجرا شد

حسینعلی محمدی شیرکلایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال نخست دولت چهاردهم، هزارو ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و بازتوانی مناطق حادثهدیده استان اختصاص یافته است.
وی افزود: این اعتبار در قالب ۵۰۲ پروژه اجرایی شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۵ برابری داشته است و برنامههای استان از آغاز دولت در چهار محور پیشبینی و پیشگیری، آمادگی، پاسخ به حوادث و بازسازی و بازتوانی دنبال شده است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: در هفته دولت امسال، ۹۰ پروژه بازسازی و بازتوانی با اعتبار بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شد و این پروژهها مربوط به بازماندههای حوادثی مانند سیل ۱۳۹۸ هستند که تکمیل و آماده بهرهبرداری شدند.
وی همچنین گفت: تاکنون با اعتباری بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به هزار و ۶۸۵ کیلووات افزایش یافته است و برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، ۱۲۰ هکتار زمین در ساری، ۵ هکتار در جویبار و ۱۵ هکتار در کجور اختصاص یافته و هدفگذاری آن دستیابی به ظرفیت ۷۰ مگاواتی است.
نظر شما