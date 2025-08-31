به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری، وینگر باتجربه و کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس، پس از جدایی از جمع سرخپوشان پایتخت، با نظر یحیی گلمحمدی در فهرست خرید فولاد خوزستان قرار گرفت و سرانجام با این باشگاه به توافق نهایی رسید.
امیری قرارداد یکسالهای با فولاد امضا خواهد کرد و امشب به اردوی این تیم ملحق میشود. بر اساس تصمیم کادر فنی، این بازیکن میتواند از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در ترکیب فولاد قرار گیرد؛ دیداری که به طور ویژه جذابیت خواهد داشت چرا که فولاد باید به مصاف پرسپولیس، تیم سابق کاپیتان جدیدش، برود.
فولادیها در دو هفته ابتدایی لیگ برتر شکست خوردهاند و امیدوارند با حضور امیری و سایر خریدهای جدید، نخستین پیروزی خود را در فصل جاری جشن بگیرند. این دیدار حساس روز شنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.
