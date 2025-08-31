  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

کاپیتان پرسپولیس به فولاد پیوست؛امیری هفته بعد مقابل سرخپوشان می‌ایستد

کاپیتان پرسپولیس به فولاد پیوست؛امیری هفته بعد مقابل سرخپوشان می‌ایستد

کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی به فولاد خوزستان پیوست و بار دیگر شاگرد یحیی گل‌محمدی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری، وینگر باتجربه و کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس، پس از جدایی از جمع سرخپوشان پایتخت، با نظر یحیی گل‌محمدی در فهرست خرید فولاد خوزستان قرار گرفت و سرانجام با این باشگاه به توافق نهایی رسید.

امیری قرارداد یک‌ساله‌ای با فولاد امضا خواهد کرد و امشب به اردوی این تیم ملحق می‌شود. بر اساس تصمیم کادر فنی، این بازیکن می‌تواند از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر در ترکیب فولاد قرار گیرد؛ دیداری که به طور ویژه جذابیت خواهد داشت چرا که فولاد باید به مصاف پرسپولیس، تیم سابق کاپیتان جدیدش، برود.

فولادی‌ها در دو هفته ابتدایی لیگ برتر شکست خورده‌اند و امیدوارند با حضور امیری و سایر خریدهای جدید، نخستین پیروزی خود را در فصل جاری جشن بگیرند. این دیدار حساس روز شنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6575865
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها