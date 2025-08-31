تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد؛ ربودن «طلا» از دست ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابت‌های والیبال زیر ۲۱ سال جهان عصر امروز یکشنبه ۹ شهریور بین تیم‌های ایران و ایتالیا به میزبانی شهر ژیانگمن چین برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف اروپایی خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.

ملی پوشان جوان ایران که تا پیش از دیدار فینال با اقتدار همه رقیبان خود را از پیش رو برداشته بودند، در ست اول دیدار برابر ایتالیا نتوانستند نمایش خوبی داشته باشند و با زیاد شدن فاصله امتیازات در نهایت ۲۵ بر ۱۵ نتیجه دست اول را به لاجوردی پوشان سرزمین چکمه واگذار کردند.

با این حال شرایط شاگردان مومنی مقدم از ست دوم تغییر کرد و قرمزپوشان کشورمان به بازی برگشتند و توانستند حریف صاحب نام و عنوان دار خود را زمینگیر کنند و با عملکرد خوب در سرویس و دفاع شرایط را تغییر دهند و در پایان ۲۵ بر ۱۸ حریف خود را شکست دادند.

در ست سوم نمایش ملی پوشان جوان کشورمان بهتر از قبل شد و هماهنگی کامل بین بازیکنان باعث شد در رقابتی نزدیک و پایاپای با ایتالیا تا امتیازات پایانی حرکت کنند اما در چند رفت و برگشت پایان عملکرد بهتر جوانان ایران باعث شد ست سوم ۲۵ بر ۲۲ به سود کشورمان به پایان برسد و شاگردان مومنی مقدم کاملاً به بازی برگردند.

رقابت نزدیک و پایاپای دو تیم مدعی عنوان قهرمانی کار را به ست چهارم کشاند تا یا ایران با پیروزی در این ست جشن قهرمانی بگیرد یا ایتالیا با بردن حریف خود کار را به ست پنجم بکشاند. همین امر باعث شد شروع رقابت در ست چهارم جذاب و تماشایی پیش برود و دو تیم تا امتیاز پنجم کنار هم قرار داشته باشند.

با این حال ایران با استفاده از آبشارهای حرفه‌ای و حساب شده فاصله را حریف اروپایی خود را بیشتر کرد و سه امتیاز از لاجوردی پوشان پیش افتاد و در ادامه حتی فاصله را به پنج امتیاز هم رساند اما در ادامه ایتالیایی‌ها توانستند چند امتیاز بگیرند و فاصله را کم کنند.

هر چند ایتالیایی‌ها تلاش کردند به بازی برگردند اما روحیه بالا و آبشارهای بی نقص و دفاع خوب بلندقامتان ایران باعث شد فاصله هر لحظه بیشتر شود و ۲۰ بر ۱۱ از حریف خود جلو بیافتند و در پایان با اقتدار ایتالیا را زیر چکمه‌های خود قرار دهند و با اقتدار قهرمان جهان شوند.