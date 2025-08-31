سجاد برنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته دولت امسال مبلغی بالغ بر ۵,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در شهریار پیش‌بینی شده بود، از این میزان، حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های صنعتی و تولیدی بود که با اشتغال‌زایی بیش از ۷۰۰ نفر، عمدتاً توسط بخش خصوصی اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی توسط مجموعه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های دولتی به بهره‌برداری رسید یا کلنگ‌زنی شد.

فرماندار شهریار افزود: برنامه‌های هفته دولت تنها محدود به هفتم شهریور نبود و در روزهای آینده نیز ادامه داشت و امیدوار بودیم با اجرای این پروژه‌ها، خدمات و امکانات مناسبی برای مردم شریف شهریار فراهم شود.