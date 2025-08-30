به گزارش خبرنگار مهر، دو بوکسور اهل خراسان شمالی، میثم قشلاقی در وزن ۸۱ کیلوگرم و محمد نورانی در وزن ۷۵ کیلوگرم، یکشنبه شب برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم انگلیس خواهند شد.

این ورزشکاران طی ماه‌های گذشته در اردوهای مختلف تیم ملی حضور یافته و با تمرینات سخت و فشرده، آمادگی بالایی برای حضور در این آوردگاه جهانی کسب کرده‌اند.

میثم قشلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرینات سخت و برنامه‌ریزی شده‌ای داشتیم و امیدوارم بتوانیم با عملکرد خوب، نام استان و کشورمان را در سطح جهانی مطرح کنیم.

محمد نورانی نیز گفت: هدف ما کسب مدال و افتخارآفرینی برای ایران است. انگیزه و آمادگی ما بالاست و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را در این رقابت‌ها به دست آوریم.