بوکسورهای خراسان شمالی راهی رقابت‌های جهانی انگلیس می‌شوند

بجنورد- دو بوکسور خراسان شمالی، میثم قشلاقی و محمد نورانی، به همراه تیم ملی یکشنبه شب عازم انگلیس می‌شوند تا در رقابت‌های قهرمانی جهان به روی رینگ بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو بوکسور اهل خراسان شمالی، میثم قشلاقی در وزن ۸۱ کیلوگرم و محمد نورانی در وزن ۷۵ کیلوگرم، یکشنبه شب برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم انگلیس خواهند شد.

این ورزشکاران طی ماه‌های گذشته در اردوهای مختلف تیم ملی حضور یافته و با تمرینات سخت و فشرده، آمادگی بالایی برای حضور در این آوردگاه جهانی کسب کرده‌اند.

میثم قشلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرینات سخت و برنامه‌ریزی شده‌ای داشتیم و امیدوارم بتوانیم با عملکرد خوب، نام استان و کشورمان را در سطح جهانی مطرح کنیم.

محمد نورانی نیز گفت: هدف ما کسب مدال و افتخارآفرینی برای ایران است. انگیزه و آمادگی ما بالاست و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را در این رقابت‌ها به دست آوریم.

