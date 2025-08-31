۳۰۰ ورزشکار خوزستانی در اردوی تیم ملی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان اظهار کرد: مسابقات کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ۲۰۲۶ را پیش رو داریم که حمایت از قهرمان‌ها و مربیان اعزامی باید مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه در اردوهای تیم ملی بیش از ۳۰۰ ورزشکار خوزستانی حضور دارند، افزود: این ورزشکاران توقع دارند و اکثراً ورزشکاران از خانواده‌های هستند که برای پرداخت ایاب و ذهاب با مشکل مواجه هستند. سال گذشته با کمک پتروشیمی‌ها بسته حمایتی برای آن‌هایی که شانس اعزام دارند در نظر گرفتیم که نتیجه آن ۱۵ درصد از مدال‌های کاروان کشور توسط خوزستانی‌ها کسب شد.

به گفته وی، در محوطه خانه کشتی ایذه پنج خانه سازمانی بود که مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان، تغییر کاربری دادند و به محوطه خانه کشتی اضافه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: در جلسه ستاد تسهیل استان، سه طرح تجاری سازی، ورزش‌های آبی و هوایی ارائه و مصوب شد که اقتصاد و دارایی مصوباتی داشت و به دنبال ایجاد شرایط برای سرمایه گذار هستند.

بنی تمیم ادامه داد: ۲۷ شهرستان شرایط ورزش‌های آبی دارند و ۱۴ نقطه برای ورزش‌های هوایی مشخص شده است. همچنین قریب ۲۵۰ مجموعه ورزشی امکان تجاری سازی بدون کاهش سرانه ورزشی دارند.

وی در خصوص طرح ساماندهی سواحل عنوان کرد: هنگامی که متوجه شدیم سالانه ۲۰۰ نفر غرق شدگی منجر به فوت داریم بلافاصله داوطلبانه وارد کار شدیم اما در قبال ۱۲۰ نفری که روزانه پای کار هستند مسئولیت داریم، نه می‌توان طرح را به این روش ادامه داد و از سوی دیگر وجدانمان اجازه نمی‌دهد کار را رها کنیم لذا نیاز است در این زمینه تمهیدات اساسی اندیشیده شود.