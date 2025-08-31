  1. جامعه
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت نخست وزیر و وزرای کابینه دولت یمن

وزیر دادگستری در پی شهادت نخست وزیر و وزرای کابینه دولت یمن پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت نخست وزیر، وزیر دادگستری و تعدادی از وزرای کابینه دولت انقلابی یمن در حمله وحشیانه رژیم تروریستی اسرائیل، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پیامی، این حادثه را تسلیت گفت.

وزیر دادگستری با صدور پیامی ضمن محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم منحوس صهیونیستی، شهادت نخست وزیر، وزیر دادگستری و تعدادی از وزرای کابینه دولت قانونی یمن را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر دادگستری به این شرح است:

باسمه تعالی

«مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن ینَتظر وَ مَا بَدَّلوُا تَبدِیلا»

شهادت احمد غالب الرهوی نخست وزیر، وزیر دادگستری و تعدادی از وزرای کابینه دولت انقلابی یمن را که در حمله تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی به شهادت رسیدند، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

سابقه تاریخی و همچنین آینه تمام‌نمای غزه مظلوم، این حقیقت را به جهانیان ثابت کرده که ذات پلید و بنیان ناپاک صهیونیست‌های جنایتکار با نسل‌کشی، ترور و وحشی‌گری عجین است.

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی و وحشیانه رژیم جعلی اسرائیل به نشست کابینه دولت انقلابی یمن را محکوم نموده و بر اجماع جهانی برای وادار کردن رژیم سفاک صهیونیستی به تمکین از قوانین بین‌المللی و پایان دادن به ترور و ویرانگری تاکید دارد.

بی‌شک تقاص خون‌های پاک و بی‌گناه ریخته شده، به حول و قوه الهی دامان این رژیم سفاک را خواهد گرفت.

از خداوند سبحان برای شهدای کابینه دولت انقلابی یمن علو درجات و برای مردم و دولت استوار یمن موفقیت و صلابت آرزو دارم.

