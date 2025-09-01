عزاداری سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در شهرستان ملایر

حجت‌الاسلام احمد فارسی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) م اظهار داشت: در ایام سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، بیش از ۱۶۰ مبلغ دینی در سطح شهرستان فعالیت تبلیغی داشته و با حضور در مراکز مذهبی، به تبیین سیره نورانی اهل بیت (ع) می‌پردازند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر افزود: این مبلغان با برگزاری سخنرانی‌های معرفتی، مراسم‌های عزاداری، مرثیه‌خوانی و پاسخ‌گویی به شبهات دینی، نقش مهمی در ارتقا سطح بصیرت و آگاهی مذهبی مردم ایفا کردند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر با اشاره به جایگاه والای امام حسن عسکری (ع) در تاریخ اسلام گفت: زندگی کوتاه اما پربرکت آن حضرت، سرشار از آموزه‌های اخلاقی، معرفتی و اجتماعی بود. ایشان با وجود محدودیت‌های شدید سیاسی، از طریق شبکه وکالت و نامه‌نگاری، ارتباط خود را با شیعیان حفظ کرده و آنان را در مسیر حق هدایت کرد.

فارسی تأکید کرد: برگزاری این مراسم‌ها نه تنها ادای احترام به مقام شامخ امام حسن عسکری (ع) است، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های اهل بیت (ع) و تقویت روحیه انتظار در جامعه اسلامی محسوب می‌شود.