قزاقستان در کاپ آسیا مغلوب تیم بسکتبال جوانان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بسکتبال ایران و قزاقستان در رقاب های زیر ۱۶ سال کاپ آسیا، امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) در مغولستان برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه ۹۰ بر ۴۱ موفق به کسب برتری شد. بسکتبالیست های نوجوان ایران در هر چهار کوارتر دیدار برابر قزاقستان به ترتیب با نتایج ۲۷ بر ۱۶، ۲۶ بر ۸، ۲۱ بر ۹ و ۱۶ بر ۸ صاحب برتری شدند.

قزاق ها در حالی نتیجه دیدار برابرا ایران را واگذار کردند که در نخستین دیدار خود برابر ژاپن هم با نتیجه ۱۰۷ به ۵۱ شکست خورده بودند.

تیم بسکتبال جوانان ایران که در گروه D رقابت های زیر ۱۶ سال کاپ آسیا قرار دارد، در نخستین دیدار خود موفق به شکستِ ۸۷ بر ۴۳ عربستان شده بود.

بسکتبالیست های نوجوان ایران سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت های کاپ آسیا را برابر ژاپن برگزار می کنند. این دیدار روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

رقابت‌های بسکتبال زیر ۱۶ سال کاپ آسیا که از ۹ شهریور در مغولستان آغاز شده تا ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت. ۴ تیم برتر این رقابت‌ها، سهمیه جام جهانی زیر ۱۷ سال (۲۰۲۶ ترکیه) را از آن خود می کنند.