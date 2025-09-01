یمن: نفتکش اسرائیلی را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن نفتکش اسرائیلی «اسکارلت رِی» در آب‌های شمال دریای سرخ خبر داد.

نیروهای مسلح یمن اضافه کرد که «این عملیات دریایی با یک فروند موشک بالستیک انجام شد و به فضل الهی، به طور مستقیم به این کشتی صهیونیستی اصابت کرد.»



در این بیانیه آمده است: ما از طریق ممانعت از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سوی بنادر فلسطین اشغالی در حرکت هستند، همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد. ما همچنان به بمباران اهداف اسرائیلی در فلسطین اشغالی ادامه می‌دهیم.

در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: عملیات‌های ما تا زمان توقف تجاوز و رفع کامل محاصره مردم فلسطین در نوار غزه، متوقف نخواهد شد.

پیش از این سرلشگر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد مشترک ارتش یمن گفت که دشمن صهیونیستی با به شهادت رساندن نخست وزیر و وزرا در صنعا، دروازه‌های جهنم را به روی خود گشوده است.

وی تاکید کرد که «پاسخ ما سخت و دردناک خواهد بود و گزینه‌های استراتژیک مؤثر و تأثیرگذاری در آن گنجانده خواهد شد» و خطاب به مردم یمن افزود «به زودی خواهید دید آنچه را که قلب‌هایتان را التیام می‌بخشد.»

در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن، جمال عامر وزیر خارجه، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، علی سیف وزیر نیرو، محمد حسن المدانی وزیر اداره داخلی، مجاهد احمد عبدالله وزیر دادگستری، محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل و محمد المولد وزیر ورزش این کشور به شهادت رسیده‌اند. همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.