رمز اصلی موفقیت در کنکور استمرار و پیوستگی در مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید کردلو، دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهر قیدار، موفق شد در نخستین سال حضور خود در کنکور سراسری، رتبه پنجم رشته علوم تجربی را کسب کند.
شهرستان خدابنده به مرکزیت شهر قیدار جزو شهرستان محروم و کمتر برخوردار استان زنجان است که در بهرهمندی بسیاری از زیرساختها جزو مناطق کمتر برخوردار محسوب میشود، این جوان پرتلاش که در یک خانواده چهارنفره و در کنار پدر پرستار و مادر فرهنگی رشد کرده، توانسته است با پشتکار و برنامهریزی دقیق به یکی از برترینهای کنکور ۱۴۰۴ تبدیل شود.
نفر پنجم رشته علوم تجربی کنکور سراسری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دوران ابتدایی مسیر خود را برای موفقیت در تحصیل انتخاب کرده است، اظهار کرد: از کلاس چهارم ابتدایی در آزمونهای آزمایشی شرکت میکردم و حتی در دوران راهنمایی برخی از دروس دبیرستان مانند ریاضی و فیزیک را پیشخوانی کرده بودم. این استمرار در مطالعه و نظم در برنامهریزی باعث شد در سال اول کنکور، رتبه برتر کسب کنم.
فرید کردلو با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز خود را بر آزمونهای آزمایشی قرار داده بود، افزود: کلاسهای کنکور چندان نقش جدی در موفقیت من نداشت و بیشتر سعی کردم با تکیه بر منابع آموزشی و آزمونها، نقاط ضعفم را برطرف کنم. به نظرم رمز اصلی موفقیت در کنکور، استمرار و پیوستگی است؛ چراکه بسیاری از داوطلبان مقطعی مطالعه میکنند اما نتیجه نمیگیرند.
این نخبه علمی در ادامه به داوطلبان آینده توصیه کرد: به تبلیغات اغراقآمیز برخی مؤسسات آموزشی اعتماد نکنند. موفقیت تنها با تلاش و اراده شخصی دانشآموزان به دست میآید و هیچ مؤسسهای نمیتواند جای زحمت فردی را بگیرد.
وی درباره انتخاب رشته خود گفت: علاقه اصلی من ادامه تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه تهران است. در این مسیر، علاوه بر علاقه، با مشورت خانواده و رتبههای برتر سالهای گذشته تصمیمگیری خواهم کرد.
کردلو همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی قیدار و در عین حال محدودیتهای زیرساختی موجود در این منطقه، گفت: خوشبختانه معلمان بسیار توانمند و دلسوزی در مدارس قیدار فعالیت میکنند اما از نظر امکانات آموزشی مانند لپتاپ، تخته هوشمند و تجهیزات کمکآموزشی کمبودهای جدی وجود دارد. امیدوارم مسئولان استانی و کشوری نگاه ویژهای به منطقه ما داشته باشند.
علی الله کردلو پدر این نخبه علمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضای خانواده همواره همراه با حمایت و آرامش بوده و تلاش کردهایم شرایطی فراهم کنیم تا فرزندانمان بدون دغدغه مسیر علمی خود را طی کنند.
گفتنی است، قیدار بهعنوان یکی از شهرستانهای استان زنجان، همواره با وجود کمبود امکانات آموزشی توانسته استعدادهای درخشانی را به کشور معرفی کند. کسب رتبه پنجم علوم تجربی توسط فرید کردلو، علاوه بر افتخارآفرینی برای خانواده، نویدبخش ظرفیتهای علمی این خطه از کشور است.
