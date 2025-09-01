تقویت مساجد به معنای توسعه سرمایه اجتماعی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی با فعالان فرهنگی و مسئولان کانونهای مساجد شهر با تأکید بر ضرورت همافزایی میان شهرداری و مجموعههای فرهنگی مذهبی اظهار کرد: بخش زیادی از سرمایه اجتماعی شهر در پایگاههایی همچون مساجد نهفته است.
شهردار اراک با اشاره به اهمیت نگاه جامع به فرهنگ شهری بیان کرد: هر اقدام فرهنگی شهرداری، در قالب کلاس، مسابقه، ورزش، موسیقی یا همکاری با هیئات مذهبی، باید در راستای ایجاد فضایی لطیف و اثرگذار برای شهروندان باشد و مسجد در این میان یک سنگر فرهنگی و پایگاه محوری است و نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: چنانچه مدیران شهری به این باور برسند که تقویت مسجد، توسعه جامعه است، بسیاری از دغدغههای فرهنگی و اجتماعی نیز برطرف خواهد شد.
شهردار اراک گفت: شهرداری هر آنچه انجام میدهد در اصل کمک به شهر و مردم است و بدون شک تقویت مساجد نیز به معنای تقویت سرمایه اجتماعی شهر خواهد بود.
محمودی تأکید کرد: شهرداری اراک آماده است با همکاری و نظارت نهادهای فرهنگی و مذهبی، طرحهایی را در کنار کانونهای فرهنگی مساجد تعریف و اجرا کند تا هم به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک شود و هم مساجد به جایگاه واقعی خود در عرصه فرهنگ عمومی دست یابند.
مساجد به عنوان پایگاه اصلی فرهنگی و اجتماعی شهر مورد توجه باشد
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی نیز در این نشست گفت: نمونههایی از فعالیتهای فرهنگی شهرداری مانند برگزاری ایستگاههای صلواتی در ایام محرم یا جشنهای عمومی در پارکها، اتفاقات ارزشمندی هستند، اما باید در مسیر همافزایی با کانونهای فرهنگی مساجد قرار گیرند تا در نهایت مسجد بهعنوان پایگاه اصلی فرهنگی و اجتماعی شهر تقویت شود.
مرتضی انقانی افزود: هدف ما این است که برنامهها به افزایش مشارکت مردم در مسجد، بهویژه جوانان منجر شود.
وی افزود: چنانچه اقدامات فرهنگی شهرداری یا سازمانهای مرتبط منجر به تقویت جایگاه مسجد و افزایش جمعیت نمازگزاران شود، هدف اصلی ما محقق شده است.
انقانی گفت: همچنین اگر این اقدامات صرفاً در پارکها و فضاهای عمومی رقم بخورد و تأثیری بر رونق مسجد نداشته باشد، به نظر میرسد به بخشی از دغدغههای اساسی پاسخ ندادهایم.
نظر شما