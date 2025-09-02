به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به دستاوردهای چشمگیر حوزه مدرسه‌سازی در استان، از بهره‌برداری قریب‌الوقوع ۱۵۴ پروژه آموزشی در قالب برش اول نهضت ملی مدرسه‌سازی خبر داد.



وی با بیان اینکه از بهمن ۱۴۰۳ تا روایت مهر ۱۴۰۴، بیش از ۵۵ واحد آموزشی با مجموع ۲۵۱ کلاس درس و اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده است، افزود: این پروژه‌ها با همکاری نهادهای مختلف و مشارکت خیرین، در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اجرایی شده‌اند.



نظری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۵ واحد آموزشی دیگر در دست اجراست که تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه ۱۴۰۵، ۲۵ پروژه آموزشی دیگر نیز به بهره‌برداری برسد.



وی مجموع این اقدامات را حاصل اجماع استانی و اهتمام ویژه دستگاه‌های مرتبط در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مدرسه‌سازی دانست و اظهار کرد: با ادامه این روند، نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در سراسر استان به شکل مطلوبی تأمین شود.