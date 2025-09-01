پلمب یک باب نانوایی متخلف در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی، در این شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح یک واحد صنفی نانوایی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمب شد.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.