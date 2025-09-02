سیستم جدید رابط مغز و رایانه برای کمک به بیماران فلج ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس این رابط مغز و رایانه جدید را ابداع کرده اند که در آن هوش مصنوعی مانند یک کمک خلبان عمل می‌کند. این ابزار کنار کاربران کار می‌کند تا مقصود و نیت آنها را درک و به کنترل بازوی رباتیک یا نشانگر کامپیوتر کمک کند.

این فناوری پتانسیل ایجاد تکنولوژی‌های جدید را دارد که نحوه تعامل افراد با محدودیت حرکتی، مانند کسانی که فلج یا دچار مشکلات عصبی هستند، با اشیاء را بهبود می بخشد.

جاناتان کائو رهبر پژوهش و یکی از استادیاران مهندسی رایانه و برق در دانشگاه کالیفرنیا در این باره می‌گوید: ما قصد داریم با استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای سیستم‌های رابط مغز و رایانه روش‌های کم خطرتر و کم تهاجمی‌تری را ایجاد کنیم. در نهایت ما می‌خواهیم سیستم‌های هوش مصنوعی- رابط مغز و رایانه‌ای بسازیم که استقلال مشترک را فراهم کنند و به افرادی با اختلالات حرکتی، مانند فلج یا بیماری ALS، امکان بازپس‌گیری بخشی از استقلال خود در انجام وظایف روزمره را بدهند.

تاکنون پیشرفته‌ترین رابط‌های مغز و رایانه نیازمند جراحی‌های عصبی پر خطر و پر هزینه بوده اند. مزایای این فناوری بیشتر اوقات تحت تأثیر میزان تهاجمی بودن آن قرار می‌گرفت.

سیستم جدید یک کلاه الکتروآنسفالوگرافی (EEG) را با یک پلتفرم دوربین مبتنی بر هوش مصنوعی که فعالیت مغز را ثبت می‌کند، یکپارچه کرد.

این تیم الگوریتم‌های خاصی را توسعه دادند که سیگنال‌های مغزی را از یک کلاه EEG رمزگشایی می‌کند. سپس پلتفرم دوربینی مجهز به هوش مصنوعی وارد عمل می‌شود و قصد و نیت کاربر را به طور واقعی تفسیر می‌کند تا اعمالی مانند حرکت دادن نشانگر ماوس یا بازوی روباتیک را راهبری کند.

آزمایش‌هایی روی چهار شرکت کننده انجام شد. این آزمایش شامل دو وظیفه یعنی حرکت دادن نشانگر ماوس به سمت هشت هدف و استفاده از بازوی روباتیک برای جابه جایی چهار بلوک بود. تمام شرکت کنندگان با کمک هوش مصنوعی این فرایند را سریع‌تر انجام دادند.