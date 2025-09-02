نقش اپتومتریست ها در پیشگیری از نابینایی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی نقدی دبیر اجرایی بیست و هفتمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران گفت: مراسم رونمایی از تمبر یادبود پنجاهمین سال تأسیس رشته اپتومتری روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های ایران‌مال برگزار می‌شود.

وی افزود: این آئین با حضور جمعی از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات رسمی همراه خواهد بود و هدف آن پاسداشت نیم‌قرن تلاش‌های آموزشی، پژوهشی، تشخیصی و درمانی اپتومتری در ایران است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران یادآور شد: اپتومتری به عنوان یکی از شاخه‌های علوم پزشکی، نقش محوری در حفظ و ارتقای سلامت بینایی جامعه دارد. این رشته با تربیت متخصصان در زمینه تشخیص و اصلاح اختلالات بینایی، تجویز عینک و لنز و ارائه خدمات مراقبتی، جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت کشور پیدا کرده است و در پنج دهه گذشته سهم بزرگی در پیشگیری از نابینایی و بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا کرده است.

وی از برگزاری نمایشگاه جانبی همزمان با کنگره اپتومتری خبر داد و گفت: نمایشگاه تجهیزات و محصولات اپتومتری، در فضایی حدود ۱۰ هزار مترمربع برپا می‌شود که از نظر وسعت با نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا برابری می‌کند.

نقدی با اشاره به سیاست‌های حمایتی در سال جاری، ادامه داد: در راستای فرمایشات رهبری در سال حمایت از تولید داخل، انجمن اپتومتری شرایط ویژه ای برای حضور تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است تا در کنار بازرگانان و واردکنندگان برندهای معتبر اروپایی، توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را عرضه کنند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه تجهیزات و محصولات اپتومتری، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها و تأمین نیازهای مؤسسات عینک طبی و دفاتر اپتومتری فراهم می‌سازد. امیدواریم این گردهمایی بزرگ به ارتقای تعاملات علمی و تجاری در حوزه اپتومتری کشور کمک کند.

بیست و هفتمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران از ۱۲ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های ایران مال برگزار می‌شود.