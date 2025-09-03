برنامه خاموشی برق کردستان در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان برنامه قطعی برق و محدودیت‌های احتمالی این استان را برای روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد.

طبق این برنامه، خاموشی‌ها عمدتاً به دلیل افزایش بی‌سابقه تقاضای برق در فصل تابستان، گرمای شدید هوا و کاهش ذخایر آب پشت سدهای کشور و بهره‌گیری محدود از نیروگاه‌های برق آبی رخ می‌دهد.

شرکت توزیع نیروی برق کردستان با تاکید بر صرفه‌جویی جدی مصرف برق از سوی شهروندان، اعلام کرد که محدودیت‌ها در بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی و سایر مشترکان تعرفه‌ای اعمال خواهد شد تا خاموشی‌های فوق‌برنامه کاهش یابد.

شهروندان می‌توانند برای دریافت جدول کامل برنامه خاموشی‌های برق استان کردستان به وبسایت شرکت توزیع نیروی برق استان یا سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مراجعه کنند.

جداول زیر زمان قطعی برق در شهرستان سنندج را نمایش می‌دهد.