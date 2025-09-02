به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه مهرآفرین محله ایثار پنج اظهار کرد: امروز پروژههای مسکن حمایتی در استان اصفهان با اولویت تأمین مسکن برای متقاضیان واجد شرایط به بهرهبرداری رسید و این پروژهها در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن با بهرهگیری از تدابیر استاندار اصفهان و سفر وزیر راه و شهرسازی و سایر همکاران به نتیجه رسید.
وی افزود: امروز شاهد بهرهبرداری از ۹۵۴ واحد در قالب ۲پ روژه بودیم که در این پروژهها، علاوه بر اتمام ساخت، زیرساختها، آمادهسازی و محوطهسازی نیز به صورت کامل انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید بر تکمیل خدمات زیربنایی در پروژههای مسکن تاکید دارند تا مردم بتوانند در بهترین شرایط از واحدهای خود بهرهبرداری کنند.
افتتاح پروژههای آموزشی و نهضت مدرسهسازی
ملکی با اشاره به اولویت کشور در زمینه وضعیت شاخصهای آموزشی، از بهرهبرداری سه فضای آموزشی با ۳۶ کلاس درس در استان اصفهان خبر داد و گفت: این مدارس با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید، پیمانکاران، و حمایتهای آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، با استانداردهای لازم در ساخت، تجهیز و هوشمندسازی به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی در ادامه با اشاره به نهضت مدرسهسازی در سطح کشور، اعلام کرد: در حال حاضر، ۷۰ مدرسه با حدود ۸۸۰ کلاس درس و برآورد هزینه ۴.۶ همت در دستور کار شرکتهای عمران قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سهم سه شهر جدید استان اصفهان، بهارستان، مجلسی و فولادشهر، ۲۱ مدرسه با حدود ۱۲۰ کلاس درس و برآورد ۱۱ میلیارد تومان است.
مطالبات مردم و تاکید بر خدمات روبنایی
ملکی بر پیگیری مطالبات مردم در خصوص خدمات روبنایی و زیرساختها تاکید کرد و گفت: پس از این مراسم، جلسهای با نماینده، فرماندار و همکاران برگزار خواهد شد تا موضوعات اولویتدار بررسی و پیگیری شود.
وی با اشاره به قانون، وظیفه شهرهای جدید را تأمین زمین رایگان برای دستگاههای اجرایی دانست و تاکید کرد که تأمین اعتبار و اجرای پروژههایی مانند بهداشت و درمان، مدارس و سایر خدمات بر عهده دستگاههای اجرایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ضرورت احداث بیمارستان در این منطقه، از دانشگاه علوم پزشکی خواست تا با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، فرایند احداث بیمارستان را آغاز کند.
وی همچنین از آمادگی شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در ساخت بیمارستان، علاوه بر تأمین زمین رایگان، خبر داد.
