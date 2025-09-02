قاچاقچی درختان جنگلی نمین ۷ میلیارد تومان جریمه و روانه زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی، شهامت هدایت افزود: مأموران منابع طبیعی در حین گشت و کنترل جنگل‌های منطقه، فرد متخلف را حین قطع درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کردند. پس از برآورد خسارت حدود ۷ میلیارد تومان، با دستور و پیگیری مستقیم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین، متخلف روانه زندان شد.

وی افزود: مرتکب این جرم افزون بر الزام به پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان به عنوان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، طبق ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه، به مجازات حبس تا شش ماه و جزای نقدی تا ۵ برابر خسارت محکوم می‌شود.

شهامت هدایت با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی و منابع طبیعی با متخلفان خاطرنشان کرد: صدور احکام سنگین و عبرت‌آموز برای اینگونه مجرمان، هشداری جدی برای سودجویان و متجاوزان به انفال و منابع طبیعی است.

هدایت از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و دست‌درازی به جنگل‌ها و مراتع، موضوع را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی بصورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

وی در پایان گفت: حافظان منابع طبیعی استان بصورت شبانه‌روزی درحال حفاظت و پاسداری از جنگل‌ها و مراتع هستند و با تقویت گشت‌های محسوس و نامحسوس، اجازه تعرض به منابع طبیعی را به هیچکس نخواهند داد.