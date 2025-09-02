  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

قاچاقچی درختان جنگلی نمین ۷ میلیارد تومان جریمه و روانه زندان شد

قاچاقچی درختان جنگلی نمین ۷ میلیارد تومان جریمه و روانه زندان شد

اردبیل - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از دستگیری و محکومیت فردی خبر داد که در جنگل‌های شهرستان نمین اقدام به قطع غیرمجاز درختان کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی، شهامت هدایت افزود: مأموران منابع طبیعی در حین گشت و کنترل جنگل‌های منطقه، فرد متخلف را حین قطع درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کردند. پس از برآورد خسارت حدود ۷ میلیارد تومان، با دستور و پیگیری مستقیم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین، متخلف روانه زندان شد.

وی افزود: مرتکب این جرم افزون بر الزام به پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان به عنوان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، طبق ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه، به مجازات حبس تا شش ماه و جزای نقدی تا ۵ برابر خسارت محکوم می‌شود.

شهامت هدایت با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی و منابع طبیعی با متخلفان خاطرنشان کرد: صدور احکام سنگین و عبرت‌آموز برای اینگونه مجرمان، هشداری جدی برای سودجویان و متجاوزان به انفال و منابع طبیعی است.

هدایت از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و دست‌درازی به جنگل‌ها و مراتع، موضوع را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی بصورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

وی در پایان گفت: حافظان منابع طبیعی استان بصورت شبانه‌روزی درحال حفاظت و پاسداری از جنگل‌ها و مراتع هستند و با تقویت گشت‌های محسوس و نامحسوس، اجازه تعرض به منابع طبیعی را به هیچکس نخواهند داد.

