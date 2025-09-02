به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر ضرورت آموزش در حوزه تجاری‌سازی و استانداردسازی صنایع‌دستی کرمان گفت: برای توسعه و ترویج صنایع‌دستی با شعار «دست‌های زمینی، نقش‌های آسمانی» به همت معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، دوره آموزشی تخصصی ویژه شاغلین و هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی با عنوان راهبردهای فروش و تجاری‌سازی در صنایع دستی ۱۲ شهریور سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آمفی‌تئاتر مرکز نوآوری و شتاب‌دهی تگ کرمان برگزار می‌شود.

وی افزود: سرفصل‌های آموزشی این دوره شامل نحوه تدوین راهبردهای تجاری در عرصه صنایع دستی، اصول قیمت‌گذاری و راهکارهای نوین در بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی، شناخت بازارهای داخلی و خارجی و راهبرد ورود به آنها و تولید محتوا و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای توسعه کسب و کارهای صنایع دستی است.

نیکرو، ادامه داد: تجاری‌سازی و بازاریابی صنایع‌دستی، پلی میان هنر اصیل و بازارهای نوین است که هم زمینه رونق اقتصادی هنرمندان را فراهم می‌کند و هم این میراث‌فرهنگی را به نسل‌های تازه و بازارهای جهانی معرفی می‌سازد، در این مسیر، صنایع‌دستی از مرز تولید صرف فراتر رفته و به بستری برای ترویج فرهنگ، توسعه پایدار و تقویت هویت ملی بدل شده است.