به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک امروز سه شنبه اعلام کرد: ما فاجعه انسانی جاری در نوار غزه را محکوم می‌کنیم. کشور فلسطین را در دو مرحله به رسمیت خواهیم شناخت، مرحله اول در مجمع عمومی. اسرائیل با ازسرگیری پروژه‌های شهرک‌سازی و الحاق، اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

وزیر امور خارجه بلژیک در این خصوص ادامه داد: تخلفات اسرائیل، راه حل (موسوم به) دو دولتی را تضعیف می‌کند. ما ۱۲ تحریم علیه اسرائیل در سطح بین‌المللی اعمال کرده‌ایم. مهم است که اروپا به عنوان یک قاره (به صورت مستقل) عمل کند و اگر اقدامی نکند، ما به صورت جداگانه (علیه اشغالگران صهیونیست) اقدام خواهیم کرد.

«ماکسیم پروو»، در این ارتباط اضافه کرد: ما با ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌نشینان، تحریم‌های خود علیه اسرائیل را تشدید کرده‌ایم. با تحریم وزرای افراطی بن گویر و اسموتریچ، تحریم‌های خود علیه اسرائیل را تشدید کردیم. جامعه بین‌المللی باید تا زمانی که نتانیاهو رفتار خود را تغییر ندهد، علیه اسرائیل اقدام کند.