تجهیزات راهبردی در رژه بزرگ چین؛ از ربات های جنگی تا موشک های بالستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسپوتنیک، در رژه امروز چین بخش مهمی از تجهیزات به نمایش درآمده، با ادغام فناوری هوش مصنوعی و ربات‌های نظامی و تشریح کارکرد آنها در مبارزات میدانی آینده همراه بود. رونمایی از سامانه‌های روباتی و بدون سرنشین یکی از بخش‌های رژه انجام شده در شهر پکن بود که با مشارکت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و ده‌ها تن از مقامات و سران کشورهای دیگر برگزار شد.

بخشی از این سامانه‌های بدون سرنشین، سیستم زرهی ضد تانک (WR11) بود که به عنوان یک سکوی اتوماتیک متخصص برای انهدام تانک‌ها و خودروهای زرهی در جنگ به کار گرفته می‌شود.

ربات مهندسی شده و زرهی رفع موانع به نام (WR1) که در باز کردن گذرگاه‌ها و رفع مین و موانع میدانی در عرصه جنگ به کار گرفته می‌شود، بخش دیگری از این سامانه‌ها است.

سکوی ویژه پرتاب و بازگشت پهپادها و ربات‌هایی به شکل سگ موسوم به (WR14) و همچنین سامانه‌های کامل که کارآیی‌های هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات زمینی را در خود جمع کرده‌اند، از دیگر تجهیزات به نمایش درآمده در رژه امروز است.

سیستم زرهی ضد تانک (WR15) نسخه پیشرفته از سامانه‌های اتوماتیک و ضد زره به شمار می‌رود.

خودروی کوچک و زرهی برای جمع آوری اطلاعات و حمله که مجهز به مسلسل کالیبر ۱۲.۷ میلیمتری ست و در ماموریت‌های مبارزاتی و پوشش آتش به کار گرفته می‌شود.

در عرصه پرتابه‌ها نیز در این مانور از سامانه راکت‌انداز چندگانه PCH-191 MLRS دوربرد (پرتابه‌های ۳۷۰ میلی‌متری) (LZ45*) رونمایی شد.

موشک‌های بالستیک تاکتیکی و عملیاتی PCH-191 MLRS دوربرد (LZ45*) از دیگر تجهیزات رونمایی شده در این رژه بود.

سامانه ماژولار جهانی PCH-191 به عنوان یکی از مدرن‌ترین و قدرتمندترین MLRS ها در جهان از دیگر تجهیزات به نمایش در آمده در این رژه بود. این مجموعه از طراحی ماژولاری استفاده می‌کند که امکان بارگیری سریع بسته‌ها با انواع مختلف مهمات را فراهم می‌کند:

تجهیزات این سامانه شامل راکت‌های ۳۷۰ میلی‌متری برای هدف قرار دادن اهداف منطقه‌ای در فواصل دور و همچنین موشک‌های بالستیک (معمولاً کالیبر ۷۵۰ میلی‌متر) برای هدف قرار دادن دقیق اهداف نقطه‌ای مهم استراتژیک در برد تا چند صد کیلومتر است.

امروز مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی چین علیه ژاپن در جنگ جنگ جهانی دوم در میدان «تیان آن‌من» در پکن، پایتخت چین، برگزار شد. به دعوت شیء جین‌پینگ رئیس جمهور خلق چین، سران بیش از ۲۶ کشور خارجی در این مراسم گرامیداشت حضور یافتند. به دعوت دولت چین، تعدادی از رؤسای مجالس، معاونان نخست وزیر، نمایندگان عالیرتبه، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و شخصیت‌های سابق سیاسی نیز در مراسم گرامیداشت حضور پیدا کردند. علاوه بر این، سفیران، وابستگان نظامی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم چین و همچنین ۵۰ دوست یا نماینده بازماندگان جنگ از ۱۴ کشور از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا نیز دعوت شده بودند.