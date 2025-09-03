به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مراسم بزرگ و پر زرق و برق رژه «روز پیروزی» در پکن، پایتخت چین در حال برگزاری است و رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان نظاره‌گر آن هستند؛ مراسمی که با انتشار تصاویر و ویدئوهای رژه منظم سربازان، بیش از پیش شکوهمند به نظر می‌رسد.

گارد افتخار در هماهنگی کامل

مراسم پرچم در رژه روز پیروزی

در مسیر رژه؛ سان به سبک شی

پیاده‌نظام در آرایشی بی‌نقص قطعه پا؛ زنان با تمام قوا

خوش و بش و استقبال شی جین‌پینگ از کهنه‌سربازان جنگ دوشادوش کیم و پوتین

سرود ملی؛ هزاران صدا در یک «حنجره واحد»

امروز مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی چین علیه ژاپن در جنگ جنگ جهانی دوم در میدان «تیان آن‌من» در پکن، پایتخت چین، برگزار شد. به دعوت شی جین‌پینگ، رئیس جمهور خلق چین، سران بیش از ۲۶ کشور خارجی در این مراسم گرامیداشت حضور یافتند.

همچنین به دعوت دولت چین، تعدادی از رؤسای مجالس، معاونان نخست وزیر، نمایندگان عالیرتبه، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و شخصیت های سابق سیاسی نیز در مراسم گرامیداشت حضور پیدا کردند.

علاوه بر این، سفیران، وابستگان نظامی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم چین و همچنین ۵۰ دوست یا نماینده بازماندگان جنگ از ۱۴ کشور از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا نیز دعوت شده بودند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر به منظور حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای راهی تیانجین چین شده بود، به دعوت رئیس جمهور چین در این مراسم رژه امروز نیز شرکت کرد.