یونیفل حمله صهیونیست به نیروهایش در جنوب لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) امروز اعلام کرد که پهپادهای رژیم صهیونیستی موشکی‌هایی را به نزدیکی مواضع این نیرو در منطقه خط آبی در جنوب لبنان شلیک کرده‌اند.

یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه که صبح دیروز رخ داده، یکی از خطرناک‌ترین حملات به پرسنل و اموال خود از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل در نوامبر گذشته است.

این بیانیه افزود که پهپادهای اسرائیلی در حالی که نیروها در حال برداشتن موانع در منطقه خط آبی بودند، اقدام به شلیک موشک کردند.

یونیفل تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی باید ایمنی و امنیت نیروهای آن را تضمین کند.

حمله اسرائیل چند روز پس از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد که تمدید یک سال و ۴ ماهه نیروهای بین‌المللی فعال در لبنان را تأیید کرده و قرار است پس از این زمان، روند خروج تدریجی و منظم این نیروها طی یک سال آغاز شود.

قطعنامه ۲۷۹۰ به اتفاق آرا پس از مخالفت اسرائیل و ایالات متحده، با تمدید نیروهای سازمان ملل در لبنان موافقت کرد.

این قطعنامه بر نقش یونیفل در حمایت از ارتش لبنان و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ که آتش‌بس پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ بین حزب‌الله و اسرائیل را برقرار کرد، تأکید می‌کند.