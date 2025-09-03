به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم روز پزشک از اتمام هزار و ۱۸۱ پروژه نیمه‌تمام در استان طی هشت ماه گذشته خبر داد و این دستاورد را نتیجه رویکرد جهادی، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌های اساسی دانست.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های جدی استانداری از ابتدای مسئولیت، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود، افزود: هدف‌گذاری اولیه برای اتمام بین هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ پروژه در دستور کار قرار داشت اما با تلاش مجموعه مدیریتی استان، هزار و ۱۸۱ پروژه به مراحل پایانی رسید و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها وارد فاز بهره‌برداری شدند.

استاندار مازندران تأکید کرد: این اقدامات بر پایه یک رویکرد عمل‌گرایانه و پرهیز از پروژه‌های روبنایی انجام شده و تمرکز اصلی بر ایجاد زیرساخت‌های ماندگار در بخش‌های مختلف استان بوده است.

وی در ادامه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و ورود نخبگان به فرآیند تصمیم‌سازی را از عوامل موفقیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.