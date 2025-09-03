پروانه احداث پنج هزارو ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی داودآبادی عصر چهارشنبه در آئین عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش اظهار کرد: شرکت برق منطقه‌ای باختر با برخورداری از زیرساخت‌های فنی قوی، امکان جذب تا ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق را در سه استان مرکزی، همدان و لرستان دارا است.

وی افزود: این ظرفیت بالای شبکه، فرصت مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حرارتی در استان فراهم کرده است.

داود آبادی تصریح کرد: ضریب بهره‌برداری از ظرفیت فنی موجود در شبکه برق منطقه‌ای باختر حدود ۳۸ درصد است که نشان‌دهنده وجود ظرفیت آزاد و فراوان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی ادامه داد: همچنین سالانه حدود ۴۰ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی در این منطقه تبادل می‌شود.

دولت چهاردهم، ۸۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی احداث شده است

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر تاکید کرد: در دولت چهاردهم، ۸۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور احداث شده که ۲۱۳ مگاوات آن در استان مرکزی بوده و معادل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کل ظرفیت ایجادشده در کشور است.

وی افزود: با احتساب نیروگاه‌های بادی، ظرفیت مجموع انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه به حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

داودآبادی تصریح کرد: شرکت برق منطقه‌ای باختر در قالب برنامه سه‌ساله دولت چهاردهم، احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را هدف‌گذاری کرده که به‌صورت مرحله‌ای شامل ۵۰۰ مگاوات در سال اول، ۱۷۰۰ مگاوات در سال دوم و ۲۸۰۰ مگاوات در سال سوم است.

وی ادامه داد: این برنامه در راستای سیاست‌های وزارت نیرو و دولت مبنی بر توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به انرژی‌های حرارتی و فسیلی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تاکید کرد: با حمایت مؤثر مسئولان استان، پیشبرد این پروژه‌ها شتاب گرفته و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن‌ها، ناترازی برق کاهش یافته و سهم استان در تولید انرژی کشور به‌طور چشمگیری افزایش یابد.