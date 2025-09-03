برنامه «صف اول» با حضور سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «صف اول» از شبکه خبر با حضور محمدحسین طاهری، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با محوریت بررسی کارکردها، برنامه‌ها و دغدغه‌های این ستاد آغاز شد.

ما واسطه مردم و حاکمیت هستیم



محمدحسین طاهری، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به مأموریت این ستاد گفت: حضرت امام خمینی (ره) در ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ دستور تأسیس این نهاد را صادر کردند تا نظارتی بر عملکرد جامعه وجود داشته باشد. نگاه امام این بود که نهادی شکل بگیرد که هم به مردم کمک کند و هم ارتباط آن‌ها با حاکمیت را تسهیل کند.



وی افزود: اگر امروز دولت به حرف مردم گوش ندهد، طبیعتاً چنین دولتی نمی‌تواند مورد تأیید امام علی (ع) باشد. امر به معروف دو حوزه فردی و اجتماعی دارد و در حوزه حاکمیت هم جایگاه ویژه‌ای دارد. ما در ستاد تلاش می‌کنیم واسطه‌ای بین مردم و دولت باشیم و مشکلات و مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کنیم.



طاهری با تأکید بر اینکه ۱۷ دستگاه عضو این ستاد هستند؛ ادامه داد: کار ما این است که گزارش‌های مردمی را جمع‌آوری کرده و به حاکمیت منتقل کنیم.

اگر این ارتباط رها شود، ممکن است هرج‌ومرج در جامعه ایجاد شود. عملکرد ستاد ناظر بر امر به معروف است و بخش زیادی از وظایف به دولت‌ها برمی‌گردد. از زمان تأسیس تاکنون تنها شهید آیت‌الله رئیسی از فعالیت‌های ستاد استقبال جدی داشت.



وی تصریح کرد: ستاد امر به معروف موازی‌کاری با دیگر نهادها نمی‌کند. ما بازوی دولت هستیم و به‌عنوان امین نظام عمل می‌کنیم.

اگر دولت وظایفش را به‌درستی انجام دهد، نیازی به مداخله ما نیست. با این حال، قانون برای ما چهارچوبی مشخص کرده و اگر تشکل‌های مردمی رها شوند، ممکن است اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد.

به دنبال تغییر رویکرد فرهنگی و اصلاح تصویر ذهنی جامعه هستیم



سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی به تشریح بخشی از اقدامات و برنامه‌های این ستاد پرداخت و تأکید کرد که نگاه اصلی بر آسیب‌شناسی، اصلاح تصویر ذهنی جامعه و اجرای طرح‌های کارشناسی‌شده متمرکز است.

طاهری گفت: می‌پذیرم که برخی از رفتارهای گذشته شاید مناسب نبوده باشد و سلیقه‌های شخصی یا سیاسی در آن نقش داشته‌اند، اما هدف ما این نیست که به گذشته برگردیم یا تقصیرها را متوجه دیگران کنیم. برخی مسائل در کشور وجود دارد؛ گاهی درباره برخی افراد گفتیم که به درد نمی‌خورند یا پرونده دارند، اما واقعیت این است که پول، قدرت و مافیا در برخی بخش‌ها نفوذ دارد. اجازه بدهید به موضوع خودرو اشاره کنم؛ ما ورود پیدا کردیم، چون معتقدیم مشکل اصلی در خودروسازان است و من این مشکلات را ایجاد نکرده‌ام.



وی در ادامه افزود: ما یک تشکل کارشناسی داریم و با متخصصان حوزه‌های مختلف کار می‌کنیم. برای مثال، در موضوع تحریم‌ها، کارشناسانی داشتیم که اعداد و ارقامی ارائه دادند که حتی با آمارهای رسمی دولت تفاوت داشت. دولت عدد ۱۴۰ همت را اعلام کرده، اما برخی کارشناسان می‌گویند بخشی از این رقم بعداً ایجاد می‌شود. به نظر من این اتفاق خوب است، زیرا نشان می‌دهد ما به سمت شفافیت و تصویر دقیق‌تر از واقعیت حرکت می‌کنیم.



سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه با اشاره به طرحی درباره توزیع عادلانه ثروت و یارانه نان توضیح داد: ما با کمک کارشناسان محاسبه کردیم که اگر بر اساس کد ملی به هر نفر ۵,۰۰۰ تومان یارانه داده شود، هر فرد باید ماهانه ۲۲ عدد نان رایگان دریافت کند. این طرح آماده شده و ما آن را به وزارت صمت ارائه دادیم. جا دارد از وزیر صنعت تشکر کنم که این طرح را ارجاع داده و ما پیگیر اجرای آن هستیم.



طاهری همچنین به گزارش‌های مربوط به ناترازی‌ها و فساد در حوزه توزیع یارانه نان اشاره کرد و گفت: دوستان ما روی این گزارش‌ها کار کردند، آسیب‌شناسی انجام دادند و راهکارهایی ارائه شده است. البته ما مجری نیستیم و واسطه‌گری نمی‌کنیم، اما تلاش ما این است که روندها اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت کار فرهنگی و تغییر رویکرد ذهنی جامعه تأکید کرد و افزود: ما تلاش می‌کنیم تصویر ذهنی جامعه را بهبود دهیم.

آسیب‌شناسی‌های ما نشان می‌دهد که درونی‌سازی مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه حدود ۱۲ درصد بوده که با اقدامات انجام‌شده به بالای ۱۵ درصد رسیده است.

طاهری از برنامه‌های این ستاد در حوزه هنر و کودک نیز خبر داد و گفت: ما جلسات متعددی با هنرمندان برگزار کرده‌ایم و حتی در حوزه کودک ورود کردیم. برخی از هنرمندان این حوزه را دعوت کردیم تا به ما کمک کنند تا تصویر ذهنی کودکان را در زمینه ارزش‌ها شکل دهیم.

سال گذشته ۱۳ قسمت برنامه کودک در صدا و سیما تولید شد تا ذهنیت نسل آینده را تغییر دهیم. البته این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه ندهد، اما در بلندمدت تأثیرگذار خواهد بود.



وی با اشاره به نقش جشنواره‌های فرهنگی و هنری افزود: در دو سالی که در خدمت مردم هستم، هر دو سال در جشنواره فجر و در میز تجلی اراده ملی حضور داشتیم.

در این جشنواره فیلم‌هایی را انتخاب کردیم که نگاه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند. انتخاب‌ها بر اساس نگاه شخصی نبوده، بلکه با تأکید بر نگاه ارزشی و امام‌رضایی بوده است. به نظر ما این مسیر، مسیر درستی است و امیدواریم با ادامه این اقدامات، نتایج مثبت بیشتری حاصل شود.

دغدغه‌های اصلی زنان فراتر از حضور در ورزشگاه است



طاهری، به موضوعات مختلفی از جمله ورود زنان به ورزشگاه‌ها، حقوق بیماران در اتاق عمل، حجاب، تنش‌های اجتماعی و تصویر ایران در سطح بین‌المللی پرداخت.



وی با اشاره به موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: ما برای تحقق این مسئله تلاش زیادی کردیم؛ حتی رئیس فیفا به ایران آمد، رئیس‌جمهور و دولت هم وارد موضوع شدند تا این دغدغه زنان برطرف شود. اما اگر آمار را بررسی کنیم، می‌بینیم که در لیگ برتر ۱۸ بازی برگزار می‌شود و میانگین هر بازی ۲ تا ۳ هزار تماشاگر دارد و تعداد زنان حاضر در ورزشگاه ممکن است در هر هفته به ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر برسد. حالا باید پرسید چند درصد از جامعه این دغدغه را دارند؟



طاهری ادامه داد: در حالی که این موضوع با حساسیت بالایی پیگیری شد، ما مسائل دیگری داریم که دغدغه تعداد بیشتری از زنان است؛ مثلاً وقتی یک خانم برای اتاق عمل می‌رود، می‌خواهد مطمئن باشد که بدن برهنه‌اش را مرد نبیند.

در بسیاری از کشورهای غربی، بیمار هنگام ورود به بیمارستان می‌تواند فرم امضا کند که نمی‌خواهد پزشک مرد او را معاینه کند و این حق بیمار است، نه بحث شرعی. ما هم این را به عنوان حق شهروندی مطرح کردیم.



وی افزود: وزارت بهداشت در دولت آقای رئیسی اقداماتی انجام داده و ۱۷ مدل لباس بیمار طراحی و ابلاغ کرده تا حقوق بیماران حفظ شود، اما اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نشده است. این موضوع اصلاً رسانه‌ای نشده و ما هم بودجه و رسانه‌ای در اختیار نداریم که این مسائل را به مردم منتقل کنیم.



طاهری با اشاره به «جنگ روانی و جنگ شناختی» در رسانه‌ها گفت: متأسفانه گاهی یک حرف درست را غلط جلوه می‌دهند و یک حرف غلط را درست نشان می‌دهند. این یک مسئله جدی در حوزه رسانه است و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.



وی در بخشی دیگر از سخنانش به ماجرای درگیری یک فروشنده و یک زن بدحجاب در کرج اشاره کرد و گفت: یک خانم بدحجاب وارد مغازه‌ای شده، فروشنده به او تذکر داده و بین‌شان درگیری رخ داده است. در نهایت فروشنده به دلیل درگیری محکوم شده است. اینجا باید توجه کرد که نمی‌توان با یک منکر، جلوی منکر دیگری را گرفت؛ همانطور که نمی‌شود با دستمال کثیف شیشه را تمیز کرد.



سرپرست ستاد امر به معروف تأکید کرد که نباید عملکرد دیگران را به پای افراد یا سازمان‌های دیگر نوشت و افزود: هر کسی برای رفتار خودش توجیه دارد و باید حرف‌های او را شنید و سپس قضاوت کرد. ما به عنوان ایرانیان باید به تصویر کشورمان در دنیا توجه کنیم، چون ما را به عنوان مردمی با فرهنگ می‌شناسند.

