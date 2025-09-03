  1. استانها
تداوم هوای پایدار در کرمانشاه؛ احتمال نفوذ غبار رقیق به مرزهای غربی

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم شرایط پایدار جوی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: قصرشیرین و سرپل‌ذهاب همچنان گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان همچنان تا اواسط هفته آینده غالباً صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط در ساعاتی از امروز، به‌ویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان با رشد ابر نیز همراه خواهد بود و به‌طور مقطعی افزایش پوشش ابری در این مناطق رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پدیده غبار در مناطق مرزی، گفت: احتمال اینکه وزش باد طی ساعاتی از فردا (پنجشنبه) تا صبح جمعه موجب نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان شود چندان بعید به نظر نمی‌رسد و شهروندان مرزنشین باید آمادگی مواجهه با کاهش موقت کیفیت هوا را داشته باشند.

زورآوند در ادامه وضعیت دمایی استان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: امروز و فردا در اغلب نقاط استان به‌ویژه نواحی شمالی، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود اما از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده تغییرات چندانی در دمای هوا رخ نخواهد داد و شرایط تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

وی گرم‌ترین نقاط استان را معرفی کرد و افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، قصرشیرین با ۴۲ درجه و سرپل‌ذهاب با ۴۱ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند و این وضعیت تا روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تداوم شرایط پایدار می‌تواند ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی، در برخی ساعات با مخاطراتی همچون وزش بادهای لحظه‌ای و احتمال نفوذ غبار رقیق در مناطق مرزی همراه باشد که شهروندان باید به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.

