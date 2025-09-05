اتحاد مقدس ملت ایران رمز شکست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین ظاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبسرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واقعه ۱۷ شهریور، اظهار داشت: شهدای ۱۷ شهریور با خون خود نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران رقم زدند و بزرگترین عامل تسریع پیروزی انقلاب اسلامی بودند. وحدت و همدلی مردم در آن روز، استخوان‌های ظلم را شکست و راه را برای پیروزی نور بر ظلمت هموار کرد.

وی افزود: اتحاد ما علیه دشمن مقدس است، زیرا هم در برابر تفرقه و اختلاف داخلی ایستاده و هم در دفاع از مظلومان عالم مقابل اتحادهای نامقدس عمل می‌کند. این همان وحدتی است که مقام معظم رهبری آن را باعث «لِه شدن دشمن» می‌دانند و حضرت امام خمینی (ره) ملت ایران را بهتر از کوفه در عهد امیرالمومنین (ع) می‌دانستند.

امام جمعه آبسرد، نقش عوامل مختلف در تقویت این اتحاد را یادآور شد و گفت: رهبری دینی و تبعیت از ولی فقیه محور اتحاد مقدس است. مسئولان در تمام رده‌ها با عدالت‌محوری، شفافیت، پاسخگویی، هماهنگی میان قوا و توجه به معیشت مردم می‌توانند زمینه تقویت این اتحاد را فراهم کنند. مردم، رسانه‌ها، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این مسیر نقش مهمی دارند.

وی همچنین نسبت به تهدیدات دشمن هشدار داد و گفت: جنگ روانی، ایجاد چند صدایی و انتشار شایعاتی مانند مکانیزم ماشه از جمله تهدیداتی است که این اتحاد را نشانه گرفته است. باید هوشیار باشیم و از بحث‌های بیهوده اجتناب کنیم.

ظاهری در پایان، میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و از هیئات و مساجد خواست تا همانند ایام عزاداری، جشن‌های این ایام را با شور و شعور برگزار کنند.