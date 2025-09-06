به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران کاپ آسیا که در مغولستان جریان دارد و در مرحله تعیین رده بندی تیم های پنجم تا هشتم این رقابت ها، امروز (شنبه ۱۵ شهریور) تیم بسکتبال نوجوانان ایران به مصاف بحرین رفت و موفق به کسب برتری ۹۵ بر ۶۲ برابر این تیم شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران هر چهار کوارتر این دیدار را به ترتیب با نتایج ۲۰ بر ۱۸، ۲۳ بر ۱۴، ۲۲ بر ۱۹ و ۳۰ بر ۱۱ به سود خود تمام کردند.

در جریان دیدار برابر بحرین، یاسین مروت با ثبت ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۶ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

با پیروزی برابر بحرین، تیم بسکتبال نوجوانان ایران باید دیدار پایانی خود در کاپ آسیا را برای کسب جایگاه پنجم برگزار کند. در این دیدار، شاگردان محمد سیستانی با برنده دیدار تیم های کره جنوبی و چین تایپه دیدار خواهند داشت. این دیدرا روز یکشنبه برگزار می شود.