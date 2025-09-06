  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۹

بحرین مغلوب بسکتبالیست‌های نوجوان ایران شد

بحرین مغلوب بسکتبالیست‌های نوجوان ایران شد

تیم بسکتبال نوجوانان ایران دیدار برابر بحرین برای تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم کاپ آسیا را با برتری خود تمام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران کاپ آسیا که در مغولستان جریان دارد و در مرحله تعیین رده بندی تیم های پنجم تا هشتم این رقابت ها، امروز (شنبه ۱۵ شهریور) تیم بسکتبال نوجوانان ایران به مصاف بحرین رفت و موفق به کسب برتری ۹۵ بر ۶۲ برابر این تیم شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران هر چهار کوارتر این دیدار را به ترتیب با نتایج ۲۰ بر ۱۸، ۲۳ بر ۱۴، ۲۲ بر ۱۹ و ۳۰ بر ۱۱ به سود خود تمام کردند.

در جریان دیدار برابر بحرین، یاسین مروت با ثبت ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۶ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

با پیروزی برابر بحرین، تیم بسکتبال نوجوانان ایران باید دیدار پایانی خود در کاپ آسیا را برای کسب جایگاه پنجم برگزار کند. در این دیدار، شاگردان محمد سیستانی با برنده دیدار تیم های کره جنوبی و چین تایپه دیدار خواهند داشت. این دیدرا روز یکشنبه برگزار می شود.

کد خبر 6580530
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها