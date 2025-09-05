موج سفرها در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی به گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی تابستان و بازگشایی مدارس، حجم سفرها به استان گیلان افزایش یافته و این موضوع موجب پرحجم‌تر شدن تردد در محورهای ارتباطی استان شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم سفرها، به‌طور طبیعی شاهد رشد آمار تصادفات رانندگی در برخی محورهای گردشگری و پرتردد از جمله پونل – خلخال، اسالم – خلخال، محورهای ییلاقی ماسال – ماسوله و مسیر قلعه‌رودخان هستیم.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همکاران خدوم پلیس راه در سطح محورهای مواصلاتی استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمات‌رسانی برای تسهیل عبور و مرور هستند و از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، صبر و حوصله را در حین رانندگی سرلوحه خود قرار دهند.