حکم اعدام مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، شامگاه دهم دی‌ماه ۱۴۰۱، در یک اقدام تروریستی چند فرد مسلح در منطقه سمیرم استان اصفهان به خودرو مأموران حافظ امنیت حمله کردند.

در پی این اقدام تروریستی شهید رضایی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

شهید رضایی ۳۷ ساله بود و ۲ فرزند از وی به یادگار مانده است.

پس از وقوع این حمله تروریستی، دستورات ویژه قضائی جهت شناسایی و دستگیری عوامل آن صادر شد.

در نهایت پس از انجام اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در تاریخ ۲۶ دی ماه متهمان این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند.

یکی از دستگیرشدگان مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم بود. بهرامیان در شب حادثه با سلاح گرم در محل حادثه تروریستی حضور داشته و به سمت خودرو مأموران شلیک کرده است.

در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌شود به غیر از اقدام فوق، مهران بهرامیان در روز حادثه به همراه چند نفر دیگر با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاشینکف و اسلحه شکاری، اقدام به تحریک مردم کرده بودند که این اقدام آن‌ها منجر به حمله به ساختمان فرمانداری و دادگستری و همچنین حمله به فرماندار، امام جمعه محل و دادستانی شهرستان سمیرم شده بود.

پس از دستگیری متهم، جمع آوری اسناد معتبر و متقن از سوی ضابط و ارائه آن به دستگاه قضائی و اقاریر صریح متهم؛ کیفرخواست وی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری صادر و پرونده با حضور متهم و وکیل او در دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شد.

با توجه به گزارش‌های نهادهای امنیتی، تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و اقاریر محکوم و ادله و مستندات، دادگاه مهران بهرامیان را به اعدام محکوم کرد.

در پی صدور حکم اعدام، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور نخست، با ذکر نقایص تحقیقاتی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده کرد.

پرونده مجدداً در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از رفع نقایص، در نهایت حکم قبلی یعنی اعدام تأیید و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با بررسی دوباره پرونده، دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده فرجام‌خواهی متهم و وکلای وی را رد کرده و حکم اعدام مهران بهرامیان را به جرم محاربه تأیید کرد.

حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز اجرا شد.