۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

گوشت بوقلمون به طرح کالابرگ الکترونیک اضافه شد

در اطلاعیه جدید سامانه کالابرگ الکترونیک اعلام شده است، گوشت بوقلمون به ۱۱ قلم کالای اساسی اضافه شده و خانوارها می توانند آن را در فهرست خرید خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم شارژ کالابرگ الکترونیکی برای ۱۱ قلم کالای اساسی برای خانوارهای دهک اول، دوم و سوم ۱۹ شهریور مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) و برای خانوارهای دهک چهارم تا هفتم ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ انجام شد.

در اطلاعیه جدید سامانه کالابرگ الکترونیک یک قلم جدید به ۱۱ قلم افزوده شده است.

در این اطلاعیه آمده در راستای تأمین هر چه بهتر نیازهای تغذیه‌ای خانوارهای گرامی، گوشت بوقلمون نیز به فهرست اقلام قابل خرید با اعتبار تخصیصی در طرح کالابرگ الکترونیکی افزوده شده است.

افراد می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب و بهره‌مندی از اعتبار طرح، نسبت به خرید گوشت بوقلمون اقدام کنند. این اقدام در جهت ارتقاء سلامت تغذیه‌ای، افزایش حق انتخاب خانوارها و حمایت از تولید داخلی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت بوقلمون بدون بسته بندی فروشگاهی حدود ۱۵۹ هزار تومان است.

فاطمه امیر احمدی

