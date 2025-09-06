  1. بین الملل
نقشه آمریکا علیه کشورهای منطقه با استفاده از «جعبه سیاه»

یک نماینده عراقی نسبت به نقشه آمریکا برای استفاده از «جعبه سیاه» علیه امنیت کشورهای منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده عراقی تاکید کرد که یک «جعبه سیاه» یعنی اردوگاه الهول با هدف جمع آوری عناصر داعش در یک جغرافیای مشخص نزدیک مرزهای عراق و سوریه ایجاد شد تا آمریکا بتواند از این اردوگاه به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

وی اضافه کرد: تفکرات تروریستی در یک محدود جغرافیایی باقی نمی ماند بلکه تهدیدی علیه تمام کشورهای عربی و اسلامی به شمار می رود.

الموسوی تصریح کرد: آمریکا تا به این لحظه مانع برچیدن اردوگاه مذکور که حاوی تروریست ها از ۳۰ کشور جهان است شده و این مسأله یک تهدید امنیتی مداوم علیه کشورهای منطقه محسوب می شود.

وی بیان کرد: مانع تراشی های آمریکا بیانگر وجود نقشه هایی در این خصوص است و در مرحله آتی مشخص می شود که چگونه از این اردوگاه علیه امنیت کشورهای عربی سوء استفاده خواهد شد.

