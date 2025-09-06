به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلیل آلامین در دیدار با مادر دانشمند شهید هستهای سید امیرحسین فقهی، با اشاره به سابقه علمی شهید فقهی، گفت: این شهید از متخصصان متعهد در حوزه انرژی هستهای بود که در پروژههای ملی، از توسعه نیروگاههای هستهای برای تولید برق تا تحقیقات پیشرفته در درمان سرطان بهکمک فناوری هستهای، نقش مؤثری داشتند.
مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان افزود: پژوهشهای این شهیدِ عزیز در بخش پزشکی هستهای شامل بهینهسازی رادیوداروها و کاربردهای نوین پرتودرمانی، گامی مؤثر در ارتقای توان درمانی کشور بود و شهادت، پاداش سالها تلاش علمی و ملی اوست.
مادر شهید فقهی نیز با اشاره به روحیه وطندوستی و پایبندی فرزندش به علم و اخلاق، تأکید کرد: او دانش را در خدمت اعتلایِ انسانیت گذاشت و در این مسیر تا پای جان ایستاد.
مادر دانشمند شهید هستهای سید امیرحسین فقهی، از پژوهشگران برجسته فناوری هستهای کاربردی، در دیدار با مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، از نقش رسانه ملی در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تقدیر کرد.
خانم رسایی مادر شهید هستهای، پس از حضور در برنامه زنده «سیمای زندگی» با مدیرکل مرکز گفتوگو کرد.
شهید فقهی، دانشمند زنجانیالاصل، روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.
