تقویت همگرایی و همبستگی در جهان اسلام راه مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری پیش از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت هفته وحدت استان هرمزگان که در سالن اجتماعات حوزه علمیه بانوان برگزار شد، به تحلیل تاریخی وضعیت جهان اسلام پرداخت و با تأکید بر این نکته که عقب‌ماندگی مسلمانان عمدتاً ریشه در تفرقه و چنددستگی دارد، این وضعیت را فرصتی برای سلطه استعمارگران و استثمار ملت‌های اسلامی دانست.

استاندار هرمزگان با اشاره به ابتکار هوشمندانه امام خمینی (ره) در نامگذاری «هفته وحدت»، این اقدام را یک الگوی گفتمانی نجات‌بخش برای جهان اسلام در برابر چالش‌های نظام تک‌قطبی و سلطه‌جوی غرب توصیف کرد.

وی افزود: امام خمینی (ره) با مطرح کردن نظریه وحدت در کنار نظریه تقریب، راهکاری عملگرایانه برای دستیابی به عدالت و مقابله با ظلم جهانی ارائه دادند و امروز نیز مقام معظم رهبری با تأکید بر همین مسیر، پرچمدار این حرکت عظیم هستند.

آشوری تازیانی، وحدت را کلید پیروزی مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان دانست و اظهار کرد: اگر امت اسلامی به سیره پیامبر اعظم (ص) عمل می‌کرد، امروز شاهد این همه ظلم و ستیز علیه مسلمانان نبودیم.

وی به نمایش همبستگی مثال‌زدنی ملت ایران در برابر تهدیدات اخیر اشاره کرد و گفت: این اتحاد ملی، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرد و نشان داد که مردم ایران، هرگاه که کشور در معرض تهدید قرار گیرد با پیروی از گفتمان امام و رهبری، جلوه‌ای ماندگار از ایستادگی و یکپارچگی را به تصویر می‌کشند.

استاندار هرمزگان در پایان سخنان خود تأکید کرد: تقویت همگرایی و همبستگی در جهان اسلام با تکیه بر مشترکات حداکثری، راهی برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض است.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اتحاد، تجلی پیام عدالت، انسانیت و رحمت پیامبر اکرم (ص) در سرتاسر جهان خواهد بود.