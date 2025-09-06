اکبری سرمربی تیم فوتبال نوجوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تارقلی زاده در رابطه با اقدامات خود در بخش مدیر فنی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: حدود پنج هفته است که مدیریت بخش فنی و توسعه تکنیکال دایرکتوری را بر عهده گرفتهام و جا دارد از مجید جلالی، برای زحمات فراوانشان تشکر کنم.
وی با اشاره به اهمیت این بخش افزود: سال گذشته، بخش تکنیکال دایرکتوری در فدراسیون فوتبال ایران فعال شد و این پروژه در سطح جهان در حال اجراست. این بخش شامل دوازده حوزه میشود؛ از جمله توسعه آموزش مربیان جوانان و نوجوانان، فوتسال، ساحلی، بانوان، تیمهای ملی، بخش آموزش سیف، گارد ریل و آکادمیها. در واقع، آموزش باشگاهها و توسعه تمامی حوزههای فنی و رشد فوتبال کشور بر عهده این بخش است.
تارقلیزاده به فعالیتهای اخیر در این بخش اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای مهم که آغاز کردهایم، پروژه «سیف کاردینگ» است که به نظر من پس از پروژه VAR، یکی از مهمترین پروژههای کشور محسوب میشود و قرار است طی دو سال آینده در سراسر کشور اجرا شود. مدیریت این پروژه بر عهده احسان محمدی است و در تمامی ۳۲ استان و دورههای مربیگری آکادمیها اجرا خواهد شد و در پایان دو سال، مدرک برای تمام شرکتکنندگان صادر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: پروژه دیگر ما TDS یا Talent Develop Skill است که به توسعه استعدادها میپردازد. این پروژه چند سال است توسط فیفا آغاز شده و ما نیز از دو سال گذشته به این برنامه پیوستهایم. برای اجرای صحیح این پروژه، نیاز به برنامه و استراتژی جامع است. همه استانها یک مسئول فنی خواهند داشت و این مسئولان، پروژهها و برنامهها را با مرکزیت فدراسیون به صورت یکسان و یکنواخت اجرا میکنند. بدین ترتیب هیچ تفاوتی بین استانها وجود نخواهد داشت و همه زیر نظر مسئول فنی اجرا میشود.
مدیر فنی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره تیمهای ملی ردههای سنی گفت: سرمربی تیم زیر ۲۳ سال انتخاب شد (امیدرضا روانخواه) و ما بعد از سالها شاهد فوتبال روان و شناور در تیم ملی امید هستیم. تیم در دیدار اول خود به برد دست یافت و امیدواریم امروز نیز برد دوم را کسب کند. انتخاب سرمربی تیمهای ملی ردههای سنی بر عهده دپارتمان فنی و توسعه است. ما حدود ۲۵ نفر از مربیان با تجربه ردههای سنی را بررسی کردیم و نهایتاً پنج گزینه به رئیس و دبیرکل فدراسیون ارائه شد. با تأیید هیئت رئیسه، ارمغان احمدی، سرمربی تیم سپاهان که چهارده سال تجربه کار با ردههای سنی دارد و در سال گذشته قهرمان کافا در رده سنی زیر ۲۰ سال شد به عنوان سرمربی تیم فوتبال نوجوانان انتخاب شد.
