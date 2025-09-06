  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

اکبری سرمربی تیم فوتبال نوجوانان شد

اکبری سرمربی تیم فوتبال نوجوانان شد

با اعلام فدراسیون فوتبال، ارمغان اکبری به عنوان سرمربی تیم نوجوانان ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تارقلی زاده در رابطه با اقدامات خود در بخش مدیر فنی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: حدود پنج هفته است که مدیریت بخش فنی و توسعه تکنیکال دایرکتوری را بر عهده گرفته‌ام و جا دارد از مجید جلالی، برای زحمات فراوانشان تشکر کنم.

وی با اشاره به اهمیت این بخش افزود: سال گذشته، بخش تکنیکال دایرکتوری در فدراسیون فوتبال ایران فعال شد و این پروژه در سطح جهان در حال اجراست. این بخش شامل دوازده حوزه می‌شود؛ از جمله توسعه آموزش مربیان جوانان و نوجوانان، فوتسال، ساحلی، بانوان، تیم‌های ملی، بخش آموزش سیف، گارد ریل و آکادمی‌ها. در واقع، آموزش باشگاه‌ها و توسعه تمامی حوزه‌های فنی و رشد فوتبال کشور بر عهده این بخش است.

تارقلی‌زاده به فعالیت‌های اخیر در این بخش اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم که آغاز کرده‌ایم، پروژه «سیف کاردینگ» است که به نظر من پس از پروژه VAR، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور محسوب می‌شود و قرار است طی دو سال آینده در سراسر کشور اجرا شود. مدیریت این پروژه بر عهده احسان محمدی است و در تمامی ۳۲ استان و دوره‌های مربیگری آکادمی‌ها اجرا خواهد شد و در پایان دو سال، مدرک برای تمام شرکت‌کنندگان صادر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: پروژه دیگر ما TDS یا Talent Develop Skill است که به توسعه استعدادها می‌پردازد. این پروژه چند سال است توسط فیفا آغاز شده و ما نیز از دو سال گذشته به این برنامه پیوسته‌ایم. برای اجرای صحیح این پروژه، نیاز به برنامه و استراتژی جامع است. همه استان‌ها یک مسئول فنی خواهند داشت و این مسئولان، پروژه‌ها و برنامه‌ها را با مرکزیت فدراسیون به صورت یکسان و یکنواخت اجرا می‌کنند. بدین ترتیب هیچ تفاوتی بین استان‌ها وجود نخواهد داشت و همه زیر نظر مسئول فنی اجرا می‌شود.

مدیر فنی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تیم‌های ملی رده‌های سنی گفت: سرمربی تیم زیر ۲۳ سال انتخاب شد (امیدرضا روانخواه) و ما بعد از سال‌ها شاهد فوتبال روان و شناور در تیم ملی امید هستیم. تیم در دیدار اول خود به برد دست یافت و امیدواریم امروز نیز برد دوم را کسب کند. انتخاب سرمربی تیم‌های ملی رده‌های سنی بر عهده دپارتمان فنی و توسعه است. ما حدود ۲۵ نفر از مربیان با تجربه رده‌های سنی را بررسی کردیم و نهایتاً پنج گزینه به رئیس و دبیرکل فدراسیون ارائه شد. با تأیید هیئت رئیسه، ارمغان احمدی، سرمربی تیم سپاهان که چهارده سال تجربه کار با رده‌های سنی دارد و در سال گذشته قهرمان کافا در رده سنی زیر ۲۰ سال شد به عنوان سرمربی تیم فوتبال نوجوانان انتخاب شد.

