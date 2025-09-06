عملکرد متفاوت مهاجم استقلال؛ گلزنی تنها در بازی های تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شروع فصل جدید لیگ برتر عملکرد متفاوتی از بازیکنان خود دریافت کرده است و یکی از بازیکنان مورد توجه، محمدرضا آزادی است. مهاجم جوان آبیها که در اردوی تدارکاتی تیم در ترکیه نمایش بسیار خوبی داشت، تاکنون در رقابتهای رسمی لیگ برتر نتوانسته همان درخشش را تکرار کند.
آزادی در بازیهای تدارکاتی استقلال توانست با نمایشهای چشمگیر خود، دو بار برای تیم گلزنی کند و با مهارت در حمله، نشان دهد که میتواند یکی از گزینههای مهم کادر فنی برای خط حمله باشد. در آخرین دیدار تدارکاتی استقلال برابر تیم همای کیش، آزادی دو گل از سه گل تیمش را به ثمر رساند و توانست نظر کادرفنی را جلب کند.
با این حال، در شروع لیگ برتر و در مسابقات رسمی، محمدرضا آزادی هنوز موفق به ثبت گل یا پاس گل نشده است. او در دیدارهای استقلال مقابل تراکتور و ذوبآهن به میدان رفت اما نتوانست تأثیرگذاری خود در بازیهای تدارکاتی را در زمین مسابقه رسمی تکرار کند.
کادر فنی باشگاه نیز امیدوار است با گذشت زمان و اعتماد به این بازیکن، محمدرضا آزادی بتواند در رقابتهای لیگ و مسابقات آسیایی تأثیرگذاری خود را نشان دهد و به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شود.
با توجه به حضور بازیکنانی مانند داکنز نازون در استقلال، آزادی کار سختی برای قرارگیری در ترکیب اصلی استقلال دارد و باید دید در دیدارهای آینده این تیم میتواند برای آبیها گلزنی کند یا خیر.
نظر شما