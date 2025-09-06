  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

جریمه ۱۶۰ میلیونی استقلال و ساپینتو

جریمه ۱۶۰ میلیونی استقلال و ساپینتو

با اعلام فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال و ریکاردو ساپینتو سرمربی این تیم در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی تخلف باشگاه‌های استقلال تهران و ذوب آهن به شرح زیر است:

رأی تخلفات محمد دانشگر و تیم سپاهان و همچنین باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

رأی تخلفات باشگاه‌های پرسپولیس و فجر سپاسی به شرح زیر است:

رأی تخلف باشگاه‌های استقلال تهران و ذوب آهن به شرح زیر است:

رأی تخلفات باشگاه‌های گل گهر و آلومینیوم به شرح زیر است:

رأی تخلفات صادقیان از تیم چادر ملو و همچنین محمدی، جلالی و باشگاه فولاد خوزستان به شرح زیر است:

رأی تخلفات ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و همچنین باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

