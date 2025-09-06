هفته وحدت، یادآور پیوندی عمیق میان مسلمانان و آزادی خواهان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) آمده است:
هفته وحدت، یادآور پیوندی عمیق میان مسلمانان و آزادی خواهان جهان و فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) است.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، امت اسلامی نیازمند همگرایی، همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان مشترک است؛ دشمنانی که با تفرقهافکنی و ایجاد ناامنی، به دنبال تضعیف قدرت اسلام و مسلمانان هستند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم نورانی اسلام و در پرتو رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، وحدت و همدلی را ضامن امنیت و اقتدار کشور میداند و بر این باور است که امنیت پایدار، در سایه اتحاد و برادری میان آحاد جامعه اسلامی تحقق مییابد.
در این ایام میمون و مبارک، ضمن تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی و اسلامی، اعلام میکنیم که همچنان در خط مقدم مبارزه با توطئههای دشمنان اسلام ایستاده و با اتکاء به ایمان، وحدت و همبستگی ملت شریف ایران، پاسدار امنیت و آرامش کشور خواهیم بود.
