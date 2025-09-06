رقابت ۱۰۰۲ نفر برای کسب مدال دانشمند جوان جایزه مصطفی

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی، رئیس هیئت مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی، در نخستین آئین اهدای مدال دانشمندان جوان زیر ۴۰ جهان اسلام که شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ در فرهنگستان علوم برگزار شد با اشاره به همزمانی این رویداد با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، از این جایزه بهعنوان حرکتی در راستای حمایت از نسل نوآور و آیندهساز جهان اسلام یاد کرد.
او با اشاره به تجربیات بهدستآمده از پنج دوره برگزاری «جایزه مصطفی (ص)»، افزود: این مدال به همت بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و با حمایت وقفهای علمی پروفسور اوگور شاهین و پروفسور امید فرخزاد، از برگزیدگان دورههای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ جایزه مصطفی، طراحی و راهاندازی شد.
صالحی تأکید کرد: مدال دانشمند جوان، هر دو سال یک بار به پژوهشگران زیر ۴۰ سال که دارای دستاوردهای نوآورانه، اثرگذار و کاربردی در بهبود کیفیت زندگی انسان باشند، اهدا میشود. توجه به جوانان نخبه، صرفاً تقدیر از موفقیت آنان نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی است.
رئیس هیئت مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی ادامه داد: فراخوان این دوره در بهمنماه ۱۴۰۲ منتشر شد و مهلت معرفی نامزدها از سوی نهادهای علمی، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ تعیین گردید. دبیرخانه جایزه علاوه بر دریافت پیشنهادات رسمی، با شناسایی میدانی و رصد علمی، فهرستی از نامزدهای برجسته در جهان اسلام گردآوری کرد.
وی افزود: در مجموع هزار و دو پرونده در سه حوزه اصلی علوم پایه و مهندسی: ۷۱۴ پرونده، در حوزه فناوریهای زیستی و علوم پزشکی: ۸۱ پرونده و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۲۰۷ پرونده دریافت شد.
به گفته صالحی، بررسی پروندهها طی چند مرحله انجام شد؛ شامل غربال اولیه، ارزیابی تخصصی و داوری بینالمللی. معیارهایی نظیر نوآوری علمی، پیشرو بودن پژوهش، ماندگاری و اثربخشی در جامعه، صنعت و محیطزیست در انتخابها لحاظ شد.
او افزود: ارزیابیها مبتنی بر شاخصهایی همچون انتشار در نشریات معتبر بینالمللی، قابلیت تجاریسازی، ایجاد ثروت علمی، و نقشآفرینی در بهبود سلامت عمومی و رفاه اجتماعی انجام شد.
نظر شما