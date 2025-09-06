کوبا: تجاوز «اسرائیل» به لبنان نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزیر امور خارجه کوبا تأکید کرد: ما حملات مداوم اسرائیل به لبنان را که نقض جدی قوانین بین‌المللی است و به توافقات آتش‌بس احترام نمی‌گذارد، محکوم می‌کنیم.

«برونو رودریگز» در ادامه سخنانش در این خصوص افزود: حملات مداوم اسرائیل به خاک لبنان، تلاش‌ها برای تقویت ثبات و امنیت در لبنان را تضعیف می‌کند.

رژیم صهیونیستی پس از توافق آتش بس با دولت لبنان بارها این توافق را نقض کرده و بر خلاف تمام موازین بین المللی به تعهدات خود پایبند نبوده است.

دبیرکل جزب الله لبنان در یکی از تازه ترین سخنرانی خهای خود تأکید کزد که رژیم اشغالگر بیش از ۳۷۰۰ بار توافق آتش بس را نقض کرده است.