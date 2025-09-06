حضور و ارائه خدمات اورژانس استان تهران در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، در ساعت ۱۷:۲۰ روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، در جاده کوهستانی سامان شهرستان (شهرکرد)، تصادف پژو با موتورسیکلت باعث مصدومیت شدید راکب موتورسیکلت و شکستگی از چند ناحیه شد.

در همین لحظه، کارشناس فداکار اورژانس استان تهران که به‌طور اتفاقی در مسیر حضور داشت، بی‌درنگ وارد عمل شد و اقدامات درمانی اولیه را برای نجات جان مصدوم انجام داد.

پس از امدادرسانی، مصدوم حادثه توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شهرستان سامان به مرکز درمانی منتقل شد.