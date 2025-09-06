  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

حضور و ارائه خدمات اورژانس استان تهران در سراسر کشور

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران از حضور و ارائه خدمات اورژانس استان تهران در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، در ساعت ۱۷:۲۰ روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، در جاده کوهستانی سامان شهرستان (شهرکرد)، تصادف پژو با موتورسیکلت باعث مصدومیت شدید راکب موتورسیکلت و شکستگی از چند ناحیه شد.

در همین لحظه، کارشناس فداکار اورژانس استان تهران که به‌طور اتفاقی در مسیر حضور داشت، بی‌درنگ وارد عمل شد و اقدامات درمانی اولیه را برای نجات جان مصدوم انجام داد.

پس از امدادرسانی، مصدوم حادثه توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شهرستان سامان به مرکز درمانی منتقل شد.

کد خبر 6581812
محدثه رمضانعلی

