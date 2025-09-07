طرح اشغالگران برای کوچاندن اجباری حدود یک میلیون نفر از ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شهر غزه با موج بی‌سابقه‌ای از تخریب خانه‌های مسکونی روبرو شده است؛ اقدامی که به گفته مقامات محلی، بخشی از یک طرح حساب‌شده برای کوچاندن اجباری بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان این شهر است.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۵۱ هزار ساختمان مسکونی در نوار غزه وجود دارد که هدف قرار گرفتن سیستماتیک آنها، به معنای آوارگی اجباری جمعیتی عظیم است. این تخریب‌ها چهره شهر را به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل کرده است.

یکی از نمونه‌های اخیر این حملات، بمباران و تخریب «برج مشتهی» بود که از آن به عنوان یکی از بزرگترین برج‌های مسکونی در غرب غزه یاد می‌شود. مقامات محلی هشدار داده‌اند که تهدیدها برای تخریب دیگر ساختمان‌های بلندمرتبه همچنان ادامه دارد.

مقامات فلسطینی، ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود اهداف نظامی در این ساختمان‌های مسکونی را به شدت رد کرده‌اند. آن‌ها این ادعاها را دروغی بزرگ و پوششی برای جنایت جنگی و اجرای طرح کوچاندن اجباری می‌دانند که با هدف پاکسازی قومی منطقه انجام می‌شود.

کارشناسان حقوق بین‌الملل تأکید کرده‌اند که تخریب خانه‌های غیر نظامیان بدون وجود هدف نظامی مشروع و بدون رعایت پروتکل‌های امنیتی، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است و به عنوان جنایت جنگی قابل پیگرد قانونی است.

به گفته مقامات غزه، این تخریب‌ها بخشی از یک نقشه بزرگ‌تر برای خالی کردن کامل نوار غزه از سکنه اصلی آن و اسکان دادن آن‌ها در اردوگاه‌های موقت است. این اقدام همچنین به منظور اعمال فشار روانی و سیاسی شدید بر مردم فلسطین برای تسلیم در برابر خواسته‌های اشغالگران طراحی شده است.

مقامات فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف فوری این جنایات که ویژگی‌های نسل‌کشی را دارد، اقدام عاجل انجام دهد. آنها بر ضرورت محاکمه عاملان این جنایات در دادگاه‌های بین‌المللی تأکید کرده‌اند.