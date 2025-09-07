  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

ابراهیمی: باید از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری شود

ابراهیمی: باید از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری شود

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه باید از سقوط پول ملی جلوگیری شود، گفت: دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست، بلکه خواسته آنان رفع گرانی‌های بی‌حساب و کتاب و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حکام بی‌غیرت عرب و سازمان بی‌خاصیت ملل ننگتان باد که در مقابل اسرائیل جانی و ارابه جنگی آمریکای جنایتکار سکوت کرده‌اید.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از گرانی ها، گفت: آقای رئیس جمهور! چرا صدای مردم را برای کنترل تورم نمی‌شنوید؟ گرانی، تورم و نابسامانی نرخ ارز صدای مردم را درآورده است. باید از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست، بلکه خواسته آنان رفع گرانی‌های بی‌حساب و کتاب و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است.

کد خبر 6582220
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

