ابراهیمی: باید از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حکام بی‌غیرت عرب و سازمان بی‌خاصیت ملل ننگتان باد که در مقابل اسرائیل جانی و ارابه جنگی آمریکای جنایتکار سکوت کرده‌اید.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از گرانی ها، گفت: آقای رئیس جمهور! چرا صدای مردم را برای کنترل تورم نمی‌شنوید؟ گرانی، تورم و نابسامانی نرخ ارز صدای مردم را درآورده است. باید از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست، بلکه خواسته آنان رفع گرانی‌های بی‌حساب و کتاب و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است.