به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حاجیملکاحمدی صبح یکشنبه در نشست طرح ملی نماد استان سمنان بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی بین دانشآموزان در محل اداره کل آموزش و پرورش استان بااشاره به مشارکت بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان مهدیشهری در مرحله غربالگری، اظهار داشت: مصاحبههای تشخیصی برای نزدیک به ۹۸ درصد از دانشآموزان، انجام شد که مواردی چون اضطراب و افسردگی، رفتارهای آسیبرسان، اختلالات یادگیری و ناسازگاری تحصیلی از مهمترین آسیبهای اجتماعی احصا شده در بین دانشآموزان شهرستان بود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم ارائه آموزشهای ارتقایی برای پیشگیری از این آسیبها افزود: هدف اصلی این است که با غربالگری و شناسایی نقاط ضعف، مداخلات خود در زمینه درمان و مددکاری اجتماعی را بیش از گذشته گسترش دهیم و بهصورت استاندارد انجام دهیم.
مدیر آموزش و پرورش مهدیشهر از تشکیل کمیته علمی نماد در شهرستان با دعوت از نمایندگان دستگاههای مختلف خبر داد و افزود: در راستای توانمندسازی دانشآموزان و اولیا، همایشها و کارگاههای متعددی با موضوعات حساسی مانند والدگری و پیشگیری از مصرف سوء مواد مخدر و… برگزار شده است.
حاجیملکاحمدی برگزاری همایشهای ویژه پدران دانشآموزان را اقدامی نو و مؤفقیتآمیز، عنوان و تصریح کرد: بازدیدهای میدانی از مدارس بهویژه مدارس پرخطر، بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاورهای، بر توجه ویژه به خط ۱۵۷۰ بهعنوان یک مرجع معتمد برای رفع چالشها، تأکید و اضافه کرد: امیدواریم با تداوم این فعالیتها در سال تحصیلی جدید، بتوانیم خدمات مناسبی به دانشآموزان و اولیای آنها ارائه و آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم.
