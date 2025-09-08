عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع افزایش تعرفهها در حوزه سلامت گفت: در خصوص این افزایش تعرفه جدید باید گفت که آیا با این افزایش تعرفه زیرمیزیها کاهش پیدا میکند یا خیر؟ این افزایش تعرفهای که سالانه اتفاق میافتد بیشتر در حوزههای فنی است، نه حوزههای حرفهای که مربوط به خود جراحی و کد بیهوشی باشد.
وی افزود: بنابراین سلامت پرداخت کادر سلامت مورد توجه قرار میگیرد اما برای پزشکان تقریباً هیچ آورده قابل مشاهدهای وجود ندارد. بله، کدهایی وجود دارد که باید اصلاح شود و از حالت خونبها خارج شود. متأسفانه برای بعضی رشتههای خاص بستگی دارد به اینکه روابط چگونه است و چه کسی برای چه رشتهای اهمیت قائل است و در سطح استانی هم مدیریتها بر همین اساس شکل میگیرد.
زمانی ادامه داد: در حال حاضر تقریباً ۵۱ درصد از متخصصین گوش و حلق و بینی خالی شدهاند و هیچ ارادهای برای جذب و بهکارگیری مناسب وجود ندارد. همچنین هیچ ارادهای در اصلاح تعرفهها دیده نمیشود. این در حالی است که امروز ۱۰ میلیارد هزینه مصرف میشود و ما همچنان با کمبود تخت در بیمارستانها مواجه هستیم و در بسیاری از بیمارستانها، مخصوصاً شهرستانها، ضریب اشغال بالای ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصد است، اما در مقابل بیمارستانهایی هم وجود دارند که حتی ۵۰ درصد ضریب اشغال هم ندارند.
کمبود واقعی تخت نداریم، مشکل در توزیع است
وی افزود: «در حال حاضر تقریباً ۵۱ درصد از متخصصین گوش و حلق و بینی خالی شدهاند و هیچ ارادهای برای جذب و بهکارگیری مناسب وجود ندارد. همچنین هیچ ارادهای در اصلاح تعرفهها دیده نمیشود. این در حالی است که امروز ۱۰ میلیارد هزینه مصرف میشود و ما همچنان با کمبود تخت در بیمارستانها مواجه هستیم. در بسیاری از بیمارستانها، مخصوصاً شهرستانها، ضریب اشغال بالای ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصد است، اما در مقابل بیمارستانهایی هم وجود دارند که حتی ۵۰ درصد ضریب اشغال هم ندارند. این نشان میدهد که کمبود واقعی تخت وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی در توزیع نامناسب تختهاست. متأسفانه سفارشها، رفاقتها، فامیلبازیها و سفارشهای سیاسی در ساخت بیمارستانها دخیل است و بیمارستانهایی بدون نیاز واقعی ساخته میشوند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در کل کمبود واقعی جدی در تختهای بیمارستانی و تختهای ویژه نداریم، بلکه مشکل ناشی از روابط ناسالم در حوزه سلامت است. این روابط ناسالم میراث دولت دوازدهم بوده و در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است. تصمیمگیرندگان اصلی حوزه سلامت همان مدیران دولتهای یازدهم و دوازدهم هستند که امروز هم در ساختار مدیریتی حضور دارند. چه انتظاری میتوان داشت؟ شخص رئیسجمهور و وزیر بهداشت باید مستقل و آزاد تصمیمگیری کنند و نقش خود را اعمال نمایند. مهمتر از آن، باید جلوی تأثیرگذاری تأمین اجتماعی و وزارت رفاه بر حوزه سلامت گرفته شود؛ چرا که این غول اقتصادی سلامت مردم را در مجموعههای زیرپوشش خود به گروگان گرفته است.
خبر خوش؛ اجرای پزشک خانواده در کشور
زمانی کیاسری در پایان با اشاره به خبرهای مثبت در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: خبر خوبی که میتوانم بهصورت اختصاصی به خبرگزاری مهر بدهم این است که برنامه پزشک خانواده در سطح کشور بهصورت مرحلهبندیشده و شایسته اجرایی خواهد شد. فردا نیز کمیسیون بهداشت در خدمت وزیر بهداشت خواهد بود تا در راستای بحث پزشک خانواده بررسیهای بیشتری صورت گیرد.
نظر شما