عملکرد خوب رستمیان در مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ گل خندان پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین، نمایندگان کشورمان در دو بخش تپانچه ۲۵ متر بانوان و ۱۰ متر مردان در خط آتش ایستادند.

در بخش تپانچه ۲۵ متر بانوان، هانیه رستمیان در پایان بخش دقت با ثبت ۲۹۲ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت. مرحله مقدماتی این ماده فردا با برگزاری بخش سرعت پیگیری خواهد شد.

همچنین در تپانچه ۱۰ متر مردان، وحید گل‌خندان با کسب ۵۸۲ امتیاز در جایگاه هشتم دور مقدماتی قرار گرفت و جواز حضور در فینال را به دست آورد. او با وجود نمایش خوب در فینال، در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد. در این ماده، دو تیرانداز از چین اول و دوم شدند، نماینده سوئیس مقام سوم را به دست آورد و تیرانداز ایتالیایی چهارم شد.

هدایت تیم تپانچه کشورمان در این مسابقات بر عهده مریم سلطانی است. جام جهانی تیراندازی تا ۲۳ شهریور ماه در چین ادامه خواهد داشت.